BBB 23: Após Gustavo virar líder pela segunda vez, Key Alves revela quem vai ser o alvo do Paredão

Mais uma Prova do Líder foi realizada no BBB 23 e, pela segunda vez, Gustavo foi o campeão. Assim, ele que tinha atendido o Big Fone e estava automaticamente no Paredão, se livrou da berlinda. Logo depois as estratégias de jogo já começaram a ser articuladas e Key Alves revelou aos colegas quem vai ser o próximo alvo do cowboy: Larissa.

A jogadora de vôlei estava reunida na sala com Gabriel Santana, Fred Nicácio e Domitila Barros, quando eles passaram a falar sobre o Paredão. Key já disparou: “O Cowboy vai indicar a Larissa”, e ressaltou: “Se o contragolpe for dela, ela vai vir ou em mim ou no Cris”, disse.

Fred Nicácio, então, afirmou: “Eu duvido. Ela não vai em você, ela não é doida, ela não vai dar um tiro no pé dela”, opinou.

Larissa tem sido alvo de Key bem antes da nova liderança do amado. Ela tem demostrado ter ciúmes da sister em relação a Gustavo e, em conversa recente no Quarto do Líder, falou mal da rival acompanhada por outros participantes, que chegaram a chamar de “piranha” e “cachorra”.

O assunto repercutiu mal e os internautas criaram o termo “Lari merece respeito” no Twitter, em resposta às falas agressivas no reality show. Entre os diversos comentários sobre o assunto, várias pessoas apontaram as atitudes de Key e Gustavo diante da sister como sendo manipuladoras, distorcendo a realidade para passar a impressão desejada por eles.

Várias postagens mostram, pelo contrário, que é Gustavo quem direciona olhares para Larissa em diversas ocasiões.

