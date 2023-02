A casa do BBB 23 é assombrada? Descubra o que sensitivas têm a dizer sobre isso

Videntes e sensitivas decidiram revelar suas impressões sobre a energia da casa e dos participantes desta edição do BBB 23. Apesar de pequenas diferenças entre as previsões, todas concordaram em um mesmo ponto: a casa está carregada de energias densas que podem levar a situações incômodas para os participantes da edição e até mesmo provocar uma tragédia!

Recentemente a Sensitiva Bianca publicou em seu Instagram um vídeo de previsões e alertas para os participantes que reforçaram a presença de energias negativas dentro da casa. Logo no início ela faz um alerta para Domitila.

“Cuidado com expulsão! Energias negativas estão dentro da casa e você está absorvendo e entrando em conflito com outros participantes. A espiritualidade está levando você a um grande transtorno emocional a algo que pode te abalar muito dentro da casa”.

Em seguida, ela reforça a presença de espíritos obsessores na casa do BBB 23 e afirma que eles inclusive já foram vistos e sentidos pelos participantes: “Esse espírito que a Key Alves viu, muito parecido com o Michael Jackson, não é ele. Os espíritos obsessores são pálidos e neblinados. Quando você vê um espírito ele tem o rosto fino, fundo e com muitas olheiras. É um espírito obsessor intenso, sem doutrina que com o corpo aberto de um participante vai incorporar”.

Bianca ainda reforça que esse espírito vai causar pânico entre os participantes: “Uma incorporação de um obsessor vai causar pânico dentro da casa do BBB. Uma incorporação em um dos participantes alcoolizados causará pânico.”

De onde vieram estes espíritos?

A presença dos espíritos obsessores na casa está sendo discutida desde os primeiros dias da edição 2023 do programa.

Enquanto a vidente Chaline Grazik afirma que os obsessores foram levados para a casa por um participante que trabalha em um hospital, outra sensitiva relata que eles estão presentes na área da casa desde a edição passada da atração.

Ao todo, seis profissionais da saúde estão entre os participantes do BBB 23, sendo Amanda, Fred Nicácio, Ricardo, Paula, Cézar e Sarah Aline.

O alerta foi feito por Márcia Sensitiva que ressaltou a presença de espíritos na casa do BBB22, afirmando que eles aproveitavam o ralo do banheiro para entrar no local.

“O banheiro é resto de todo nosso corpo, o ralo é um negócio terrível de almas trevosas, não são nem encostos, são almas das trevas que gostam do ambiente. É um negócio terrível”, afirma.

