Vidente prevê fim trágico para o BBB e tenta avisar a produção: ‘Não deram ouvidos’

Uma série de previsões envolvendo o BBB estão sendo divulgadas nos últimos dias. No entanto, duas videntes afirmaram que a produção deve se preocupar com a possibilidade de uma trágica levar a atração a um fim trágico!

Segundo Chaline Grazik afirmou para o Tribuna Hoje, ela inclusive chegou a alertar a produção do programa sobre a previsão, mas não obteve retorno.

“Vejo que dentro da casa do BBB vai acontecer uma tragédia, mas não dá para dizer se vai ser nessa edição ou em outra. Depois que acontecer, será o fim definitivo do programa. Já mandei mensagens para as pessoas de lá, mas não me deram ouvidos”, revela a vidente dos famosos.

Assim como Chaline, a vidente Bianca Godói também afirmou que uma tragédia acontecerá nesta edição do programa, sendo que um participante poderá deixar o programa para ir diretamente ao hospital.

“Ou uma cirurgia de última hora, ou sua saúde ficará debilitada. Um participante sai do BBB e vai para o Hospital”, afirma a vidente em publicação nas suas redes sociais.

Encostos e possíveis vencedores

Outro ponto em comum entre as previsões das videntes é sobre a presença de encostos na casa mais vigiada do Brasil. Tanto Chaline quanto Bianca reforça a presença de espíritos obsessores na casa, podendo gerar muita confusão. “Vai ter uma pessoa que vai começar a fazer uma oração lá dentro porque aquele lugar está muito carregado”, afirma Chaline.

“Estes espíritos estão porque foram trazidos por algum participante que trabalha em um hospital e carregou esses encostos com ele. Um deles morreu por problemas de estômago e vejo que vai ter um participante vomitando com muita frequência”, finaliza.

Já Bianca, segue chocando o público ao revelar os três participantes que têm uma “energia milionária” que pode ser determinante para a vitória. No entanto, sua previsão deixou o público incomodado.

“Key Alves, Gustavo e Cara de Sapato. Estes três participantes estão com uma energia milionária e podem chegar a final”, afirma Bianca.

