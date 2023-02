Vem bebê de ex-BBB por aí? Laís Caldas comenta sobre publicação de Viny beijando sua barriga

Na noite de ontem (08/02), Lais Caldas e Gustavo Marsengo, se reuniram com Vyni e Bárbara Heck, seus amigos do BBB para uma noite especial. O motivo? A celebração de 9 meses de namoro do casal.

Mas, o que viralizou mesmo, foi o post do ex-BBB Viny, em que tuitou a legenda “Que venha com saúde [emoji de coração]”, junto a uma foto em que ele e Bárbara beijavam a barriga da doutora.

Que venha com saúde ❤️ pic.twitter.com/RMw0lUFqsa — Vyni (@vyniof) February 9, 2023

Após o jantar, o casal comentou sobre os rumores da gravidez, em um stories no perfil da ex-sister Lais Caldas: “Gente, eu cheguei em casa, abri meu celular e estava uma loucura! A gente descobriu que ia ser papai e mamãe pela internet, assim, do nada ”, disse a doutora. “Gente, são 9 meses de namoro, viu? Não vem baby agora, vamos deixar mais pra frente”, continuou, aos risos.

Também achando graça da situação, Gustavo acrescentou em seguida: “O bom é o comprometimento com a verdade. Nove meses de namoro, não de gestação!”.

Depois, Lais Caldas postou uma foto do encontro, que também contou com a participação da ex-sister do BBB23, a Cabrita, Marília Miranda, e de seu companheiro, Leo Oliveira.

Viny resolveu deixar também claro nos comentários que sua amiga não está grávida, dizendo: “Muita resenha, altos papos e sem bebês [emoji de risada e de coração]”. E Marilia, que acabou de conhecê-los, comentou: “Que Noite Maravilhosaaaaa [emoji de coração]. Ameiii conhecer vocês!!! Foi TOP”.

Apesar do esclarecimento, os fãs do casal “lagusta” se empolgaram com a notícia e estão até comentando sobre como seria a criança perfeita: “Passada!!! Que top, que puxe a beleza da mãe e o deboche do pai RS. Saúde!!!”.

Outra pessoa comentou: “Vyni para de fanficar,quer deixar as lagusta doidas [emoji de risada]”.

Não foi desta vez que os fãs de Gustavo e Laís puderam paparicar a possível gravidinha, mas não precisa parar de sonhar, não é?