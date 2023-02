semcarisma: espectadores seguem cobrando a Globo sobre postura de Patrícia Poeta em ‘Encontro’

Em mais uma manhã de Encontro, independetemente das pautas abordadas, o que os espectadores seguem comentando é sobre a postura de Patrícia Poeta. Hashtags como #semcarisma têm subido no Twitter, assim como comentários do gênero: “A plateia chorando, convidados chorando e a Patrícia Poeta sem demonstrar uma gota de sentimento”, chamando a apresentadora até mesmo de “robô”.

Só ela fala só ela opina , e ela tem mais destaque que o Manoel !



Isso tá ficando chato, aliás tá passado de chato já #Encontro



É não é uma apresentadora de sucesso realmente não é programa agradável !



Manoel Soares você é guerreiro de aguentar ficar por aí — Rafael Moura (@rafael_criative) February 9, 2023

Na manhã de hoje, o líder indígena Yanomami Junior, participou do programa para falar sobre a situação do povo Yanomami, gerando comoção de maior parte do público, exceto pela Patrícia Poeta.

#Encontro PRIMEIRAMENTE A PATRICIA TEM QUE SER EDUCADA E SABER DAR UM BOM DIA AO MANOEL,A PLATEIA,A CLAUDIA,E NÃO COMEÇAR DESSE JEITO O PROGRAMA,DEPOIS,TEM QUE SABER SENTAR DIREITO NA CADEIRA,E NÃO VIRADA DESSE JEITO PARA O MONOEL TIPO O ANULANDO DO PROGRAMA E IGNORANDO pic.twitter.com/52fiOBkM1w — Leonardo (@LeoSOli22) February 9, 2023

Os tuites seguem cobrando uma postura da Rede Globo e questionando porque só a Patrícia Poeta fala e o Manoel Soares segue calado diante de todas as pautas e conversas.

“@tvglobo uma pena a soberba vencer e tirar o maravilhoso Manoel do programa e mais uma vez o telespectador perdendo!”, replicou um espectador em um post da TV Globo no Twitter.

Eu assisto o #Encontro e n entendo o motivo de o Manoel ser só um coadjuvante,pq n dão espaço pro cara?e ainda é “Encontro com Patrícia poeta!”E o Manoel? Agora mesmo ele fez uma pergunta pro indígena e simplesmente cortaram a pergunta, e logo dps patricia repetiu a msm pergunta — Su 🦋 (@suuhazevedo) February 9, 2023

Muitos estão questionando, inclusive, a quantidade de vezes que o Manoel Soares aparece nas filmagens, dizendo ser uma situação constrangedora.

#Encontro SÓ ESSA APRESENTADORA QUE FALA, MEU!!! CADE O PARCEIRO? HIPOCRISIA HEM!!! — RICARDO_GONÇALVES (@MRICARDO0605) February 9, 2023

Fora o fato da apresentadora não dar espaço para Manoel Soares se pronunciar durante o programa, a infelicidade dos espectadores também é pelo fato de “tudo se transformar sobre ela”. Uma brincou: “Se eu tomar um shot toda vez que a Patrícia Poeta faz um assunto virar sobre ela, não chego no #MaisVocê”.

Meu Deus tirem logo o Manoel Soares desse programa chato. Não é possível que a opinião do público sobre essa jornalista que se diz apresentadora não vale de nada #Encontro pic.twitter.com/H2hbJ14Q6s — Cláudinha Caminha (@ClaudiaM1374) February 9, 2023

Os memes não param:

Manuel participando do filme Um lugar silencioso no #Encontro pic.twitter.com/8h1jMOJJ6R — william (@WRV3l0S0) February 9, 2023

“Manoel é um “objeto” no #Encontro? Assisti um bloco inteiro do programa e só a Patrícia Falou. Ele não deu nenhum piu”, questionou o apresentador do Programa da Tarde Erlan Bastos, também via Twitter.

A questão que está no ar agora é: será que a Globo está acompanhando as reclamações dos espectadores e está tomando alguma providência em relação à mudanças? Ou todas as reclamações diárias estão sendo em vão? Seguiremos por aqui acompanhando para informar a todos.

falo no lugar de uma pessoa que realmente assiste o programa, não é possível que o pessoal que trabalha por trás não vê que o público não aguenta mais #Encontro — brina (@tmrsabrina) February 9, 2023

