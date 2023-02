‘Pânico 6’: Novo cartaz de terror sugere quem será o Ghostface em próxima sequência

No modelo do jogo de tabuleiro conhecido como o ‘Guess Who’ (Advinhe Quem, em tradução livre), a produção de ‘Pânico 6’ revelou mais um cartaz sugestivo. O registro aponta para possíveis suspeitos de quem poderá ser o assassino mascarado.

Com os cards postos em mesa, o cartaz mostra todo o elenco sendo selecionado por “jogadores”, como se estivessem escolhendo o possível Ghostface da vez. Quem você acha que poderá ser o novo serial killer da vez?

Nos comentários da postagem oficial no Instagram, diversos internautas apontam para Kirby ou Ethan como os mais prováveis de serem os assassinos na próxima sequência.

Outros, embasados em teorias, chegaram até mesmo mencionar o retorno de um deles de volumes anteriores.

‘Pânico 6′ será grande inovação dentro da própria franquia

Com a data de estreia prevista para o dia 10 de março deste ano (dia 9, no Brasil), ‘Pânico 6′ segue sendo uma das produções de terro mais aguardadas do ano. O cocriador Kevin Williamson aclamou o trabalhado feito na próxima sequência da franquia. De acordo com ele, o resultado foi “absolutamente” chocante.

Diferente dos longas anteriores, o Ghostface fará suas vítimas na caótica cidade de Nova York. Foram cinco filmes com a trama na cidade fictícia de Woodsboro, rendendo malas de mudança e um adeus ao local – tanto para as presas em potencial quanto para o assassino mascarado.

“Não parece ‘Parte 6′, parece que você está assistindo a essa grande, enorme e nova reinvenção”, revelou Williamson, que está de volta no cargo de produtor executivo. “Eu amo, amo, amo, amo o sexto filme. Eu assisti ao filme com um grande sorriso no rosto. Acho que é tudo e muito mais. E ir para Nova York foi incrível. O filme parece novo, fresco, uma nova saga.”

“A Radio Silence é incrível, eles são as pessoas perfeitas para assumir a tocha. Adoro Pânico VI”, continuou. “É muito bom. É ótimo. Não tem jeito. Estou muito feliz com o resultado… tenho realmente todo aquele entusiasmo por isso. Estou muito empolgado.”