Gisellen Ramalho, esposa do jogador Bruno Henrique do Flamengo, compartilhou belíssimos registros do hotel em que se hospedou para acompanhar ao Mundial de Clubes no Marrocos. A influenciadora digital se instalou no local luxuoso com os filhos, tendo a oportunidade de contemplar vistas impecáveis da estadia.

A influencer registrou em seus stories do Instagram diversas perspectivas do hotel. Piscina gigantesca, hall de entrada e outros clicks foram feitos por Gisellen. A estadia do local, na cidade de Tânger, pode custar até 493 euros – cerca de R$2.700, segundo o EXTRA.

Este é o hotel de luxo onde Gisellen, mulher de Bruno Henrique do Flamengo, se hospedou (Reprodução/Farah Tanger)

Este é o hotel de luxo onde Gisellen, mulher de Bruno Henrique do Flamengo, se hospedou (Reprodução/Farah Tanger)

Este é o hotel de luxo onde Gisellen, mulher de Bruno Henrique do Flamengo, se hospedou (Reprodução/Instagram @gisellenr27)

Além da companhia dos filhos, a influenciadora digital se encontrou com Marilia Nery, mulher de Éverton Ribeiro, que também se direcionou à cidade para assistir à semifinal do campeonato. Desde então, Gisellen registrou diversos momentos da viagem em suas redes sociais.

Veja mais notícias sobre luxo e famosos:

Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso com vista para o mar

Tendo participado como parte do grupo Camarote do ‘BBB 22′, desta vez Paulo André poderá estar no camarote de outro casarão, porém pertencente a ele mesmo.

Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso de R$ 3 milhões com vista para o mar (Reprodução/Instagram e divulgação)

O atleta adquiriu um apartamento luxuoso com vista para o mar, localizado em Vila Velha, no Espírito Santo. O imóvel custou R$ 3 milhões e está localizado no mesmo condomínio em que Zezé de Camargo comprou um apartamento, segundo o portal EXTRA.

Com 21 mil m² de área de lazer com cinema, piscina, entre outros espaços, é um imóvel no Taj Home Resort, sendo um maior empreendimento do estado. De fato, o atleta realizou um grande sonho da casa própria – e bem luxuosa.

Após a aquisição do apartamento, o corretor de Paulo André o parabenizou pela conquista em suas redes sociais. “Parabéns, meu brother, pela conquista do seu novo apê. Além de feliz, me sinto muito honrado de fazer parte deste momento. Você é campeão!”, disse ele em uma postagem na web, na terça-feira (31).

Veja as fotos do apartamento e saiba todos os detalhes: Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso de R$ 3 milhões com vista para o mar