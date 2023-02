‘Bridgerton’: Simone Ashley diz que cenas quentes foram todas filmadas em uma semana

Simone Ashley está lançando mais luz sobre as cenas de sexo que ela teve que filmar com o colega Jonathan Bailey, em Bridgerton.

A atriz que interpreta Kate Sharma na série, revelou que filmou “todas as nossas cenas de intimidade em uma semana” durante as filmagens da segunda temporada.

“Tomamos champanhe depois que terminamos as cenas de sexo em Bridgerton”, lembrou ela ao The Sunday Times. “Parecia que tínhamos feito a parte mais difícil de toda a filmagem de 11 meses.”

Ashley também detalhou como se preparou para filmar as cenas íntimas, compartilhando: “É muita preparação para isso todos os dias e garantir que você durma o suficiente, fazendo o que for preciso para se sentir pronta. Estou confiante em mim mesma e no meu corpo”.

Em março, Ashley disse à People por que se sentia “muito confiante” ao entrar nas cenas de sexo com Bailey. “Eu me senti muito segura. Me senti muito protegida”, explicou ela na época.

“Fiquei muito empolgada por fazer essas cenas em que podemos mostrar uma mulher de pele escura e seu corpo e não ser tão tabu sobre isso. Especialmente uma mulher indiana de pele escura, onde talvez às vezes sejam representadas de maneira conservadora”, complementou a atriz.

Ela também creditou a Bailey por fazê-la se sentir ainda mais confortável. “Johnny foi um parceiro incrível para se trabalhar”, ela compartilhou. “Trabalhamos com um coordenador de intimidade incrível que garantiu que fosse coreografado e fosse um espaço seguro onde pudéssemos nos comunicar e ter certeza de que sabíamos exatamente o que iria acontecer no dia. E acho que isso é algo que Johnny e eu teve ao longo de toda a série.”

A ex-aluna de Sex Education continuou: “Sempre protegemos um ao outro e garantimos que um ao outro, por mais que estivéssemos fazendo nosso próprio trabalho e estivéssemos em nossas próprias jornadas, sempre verificaríamos um ao outro e nos certificaríamos de que eles estavam bem.”

Em entrevista com o The Sunday Times em março de 2022, Bailey expressou sentimentos semelhantes: “Para um homem, é menos revelador”, disse o ator. “Eu queria ter certeza de que Simone se sentiria segura como uma novata no set”.