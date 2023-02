BBB 23: Líder Gustavo tem festa, mas recado da eliminada Tina deixa casa em alerta; entenda

A noite do BBB 23 foi marcada pela festa do líder Gustavo, com tema inspirado em fazenda. Ao contrário de outras comemorações, os brothers e sisters não demonstraram tanta animação, mas aproveitaram para falar sobre suas estratégias para as próximas etapas do jogo. No entanto, antes da folia começar, um recado enviado por Tina, que foi indicada ao Paredão por cowboy e acabou sendo a eliminada na última terça-feira (7), deixou a casa em alerta (veja abaixo):

“NEM TODA FESTA DE COWBOY É UMA FESTA BEM VINDA, FIQUEM LIGADOS” TINAAAAAAAA pic.twitter.com/CQLfABHN2q — thiago (@httpsrealitys) February 8, 2023

“Oi, good vibes. Sabem como a parte financeira me importa muito. Botem para quebrar, e não para chorar. Atenção: nem toda festa de cowboy é uma festa muito bem-vinda. Fiquem ligados, cuidado com as estratégias e alianças”, afirmou Tina na mensagem do eliminado.

As câmeras focaram, claro, em Gustavo, que não demonstrou ter gostado muito do recado. Key Alves, que vive um romance com cowboy, também não parecia feliz com a alfinetada.

Mais tarde, a jogadora de vôlei falou sobre o assunto: “É o jeito dela, grosseiro. Tenho certeza que ela disse isso porque ele eliminou ela”, disse ela, e Gustavo seguiu: “Nada surpreendente. Eu estava falando para a Key. Não falamos de jogo, nada... A gente ficou triste pela saída, mas é o game”, disse o fazendeiro.

Falta de empolgação na festa

Mas parece que teve participante do reality show que ficou em alerta com o recado de Tina e nem conseguiu aproveitar bem a festa do líder que aconteceu horas mais tarde, conforme relatou o brother Fred (veja abaixo):

“O que você leu disso mami?”

“Que nem toda festa de cowboy é festa bem vinda” 😂 pic.twitter.com/6WjdTPkmyG — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) February 8, 2023

Nas redes sociais, internautas não perdoaram a falta de empolgação dos participantes com a festa do líder e compararam com cowboys de anos anteriores. Veja abaixo a repercussão na web:

A festa do Rodolffo deu de mil meu Deus coitado do Cowboy #BBB23 pic.twitter.com/z7MsNSjGkK — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 9, 2023

Isso aqui que era festa de cowboy de verdade #BBB23 pic.twitter.com/aY9AVfgdQr — 𝐺𝑎𝑏𝑠 (@theonlygmx) February 9, 2023

o único cowboy do bbb os outros tentam pic.twitter.com/LSYFttiFhD — mari (@iyigecceler) February 9, 2023

Na festa do cowboy patriota tinha um pneu. Será que rezaram pra ele? #BBB23 pic.twitter.com/Zgpqgd4EfD — Denise Nunes (@DeniseN08271845) February 9, 2023

LEIA TAMBÉM: