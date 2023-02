BBB 23: Larissa é acusada de agressão após tapa em Bruna Griphao

Madrugada no BBB 23 tem Larissa detonando aliada na casa (Reprodução/Globoplay)

Após a divulgação de imagens de uma possível agressão entre Larissa e Bruna Griphao, os internautas passaram a pedir pela expulsão de Larissa do BBB 23. O termo “Larissa Expulsa” chegou a estar entre os mais comentados do Twitter na manhã desta quinta-feira, 09 de fevereiro.

Conforme as imagens, após receber uma “cutucada” de Bruna enquanto ficava deitada ao lado de Fred, Larissa virou um tapa no braço da amiga e seguido de risadas e brincadeiras entre as duas.

Apesar disso, internautas, em sua maioria torcedores do casal Key e Gustavo, afirmaram que o tapa caracteriza uma agressão e que outros participantes foram expulsos do programa “por muito menos”.

Entre as justificativas para a expulsão, os internautas afirmam que Maria, Hariany e Ana Paula foram “expulsas por muito menos”, e afirmam que se a produção não tomar uma providência deixará “claro que Larissa está sendo privilegiada” dentro da casa. Confira algumas publicações:

Torcedores defendem a permanência de Larissa

E se de um lado as pessoas pedem pela expulsão da sister, a torcida de Larissa e Bruna se juntou para pedir a permanência delas ressaltando que a “possível agressão não passou de uma brincadeira entre as amigas”.

Segundo os torcedores, diferente dos outros casos em que a parte agredida se mostrou ofendida ou foi posta em risco pela agressão, Larissa e Bruna seguiram rindo e brincando após o “tapa inofensivo” que em “momento algum ofereceu riscos à integridade física” de Bruna.

Algumas pessoas ainda reforçaram o fato de que a “agressão” teria acontecido em resposta a um ato de assédio praticado por Bruna, e que a pressão do público está acontecendo de forma seletiva já que Larissa é um desafeto declarado de Key Alves dentro da casa.

E com o tema do assédio novamente em alta, teve quem defendeu que, caso a produção opte por expulsar a sister, também reveja os casos de assédio já destacados ao longo da edição e que passaram impunes.

