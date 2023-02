BBB 23: Big Fone vai tocar nesta quinta-feira; entenda o que vem por aí

Atenção! Preste muita atenção! O Big Fone do BBB 23 vai tocar novamente nesta quinta-feira (9).

A ligação está marcada para as 11h46. Desta vez, quem atender estará imediatamente no paredão e terá que indicar mais uma pessoa para a berlinda. Há uma chance, porém, de escapar: vencendo a Prova do Líder, que também acontece hoje.

Esta será a segunda vez que o Big Fone vai tocar na casa mais vigiada no Brasil. A primeira ligação foi atendida por Tina. Na ocasião, a ex-sister indicou Gabriel Santana e Domitila Barros para o paredão.

Festa do Líder e recado de Tina

A noite foi marcada pela festa do líder Gustavo, com tema inspirado em fazenda. Ao contrário de outras comemorações, os brothers e sisters não demonstraram tanta animação, mas aproveitaram para falar sobre suas estratégias de jogo. No entanto, antes da folia começar, um recado enviado por Tina deixou a casa em alerta.

“Oi, good vibes. Sabem como a parte financeira me importa muito. Botem para quebrar, e não para chorar. Atenção: nem toda festa de cowboy é uma festa muito bem-vinda. Fiquem ligados, cuidado com as estratégias e alianças”, afirmou a ex-sister na mensagem do eliminado.

As câmeras focaram, claro, em Gustavo, que não demonstrou ter gostado muito do recado. Key Alves, que vive um romance com cowboy, também não parecia feliz com a alfinetada.

Mais tarde, a jogadora de vôlei falou sobre o assunto: “É o jeito dela, grosseiro. Tenho certeza que ela disse isso porque ele eliminou ela”, disse ela, e Gustavo seguiu: “Nada surpreendente. Eu estava falando para a Key. Não falamos de jogo, nada... A gente ficou triste pela saída, mas é o game”, disse o fazendeiro.

