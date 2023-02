Ana Maria Braga se empolga com linguiça e vira meme; não tem muita lubrificação aqui

A apresentadora Ana Maria Braga ficou tão empolgada ao ensinar como se recheia um lombo com linguiça que acabou virando meme no Twitter nessa quinta-feira (9).

Ao mostrar como se faz um lombo suíno no refrigerante no estúdio do “Mais Você”, em São Paulo, a apresentadora decidiu brincar com a situação e arrancou risadas de toda a produção.

“Você corre o risco dessa linguiça não querer passar para o outro lado porque não tem muita lubrificação aqui”, insinuou em meio a risos.

Ela ainda completa que “tem linguiça de todo jeito, tem linguiça fina, tem linguiça grossa, mas cada um ganha uma na vida”.

Confira o vídeo a seguir:

