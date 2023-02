Ainda não viu? Adriane Galisteu viraliza em vídeo sambando na Sapucaí e reage: “faz parte do game”

Depois de 7 anos afastada da Sapucaí, Adriane Galisteu recebeu o convite para desfilar na Portela este ano e quebrou tudo em ensaio no sambódromo. Acontece que na madrugada desta quinta-feira, vídeos da artista sambando começaram a viralizar nas redes sociais, e diversos memes começaram a surgir.

a galisteu sambando é meu novo vídeo favorito de carnaval pic.twitter.com/ap2h0gJRSw — Alisson Nobrien (@alissonnobrien) February 8, 2023

“Deixando o samba morrer”, publicou um internauta no Twitter. Outro, mais honesto, ironizou: “Rindo porém sambaria pior que Adriane Galisteu”.

Galisteu não desfilava desde 2016 com nenhuma escola de samba, mas já esteve a frente da Portela entre 2000 e 2003, além de ter sido rainha da bateria da Unidos da Tijuca em 2010, mas parece que esse histórico com o carnaval e o samba não convenceu os internautas e os memes não pararam.

finalmente achei alguém que me representasse sambando, obrigada adriane Galisteu kkkkkkkkkkpic.twitter.com/F7M8k2ixjV — Nari 📖: Imperfeitos (@NariChinsun) February 8, 2023

Os comentários não foram apenas criticando o seu samba, mas também o corpo da apresentadora: “Minha paciência ta q nem a bunda da adriane galisteu = não existente”, tuitou um internauta.

Eu fiquei feliz vendo que eu tenho mais bunda que a Adriane Galisteu, deu uma melhorada na minha autoestima pic.twitter.com/cl4udzVl8L — Garota do blog (@oicadonni) February 9, 2023

Outro postou: “Hoje tô só a Adriane Galisteu sambando: xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente”.

Sobre o video da Adriane Galisteu sambando... KKKKKKKKKKKKKKK https://t.co/fNCGN5KkOC — davi lovegood 9¾⚡ (@davilittlewitch) February 9, 2023

E os memes não pararam: “Adriane Galisteu meteu um samba culposo quando não há intensão de sambar”. E teve até pessoas que não concordavam que isso era samba: “Sambando é um termo forte né?! Pq pra mim ela fez tudo aí, menos sambar”.

Adriane Galisteu parece não se importar com as críticas

Apesar de ter virado meme nas redes sociais, Galisteu está bastante segura de si e sabe o seu histórico dentro do sambódromo, além de estar radiante com o convite da Portela. “Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta!!!! As fotos são da chegada na concentração… logo mais tem as fotos do ensaio!!”, publicou a musa, em seu Instagram.

Em um vídeo postado, ela também chegou a dizer: “Estou de volta de onde o meu coração nunca saiu”.

A apresentadora comentou sobre os memes publicados, em entrevista à Leo Dias: “Me diverti muito com esses memes e com as pessoas, faz parte da internet. Quem não gostou fica à vontade, vai lá me dar uma aula de samba, eu vou gostar de ver e de aprender. Quem não gostou passa a gostar, faz parte do game e é assim que funciona a internet e eu sei disso há muito tempo”, declarou a artista.

E, vamos combinar, não importa o corpo que a mulher tiver, as pessoas sempre vão encontrar um jeito de criticar. Então, que Galisteu siga sambando.