Tina chama Fred Nicácio de mentiroso no Mais Você de hoje: ‘O Brasil não viu isso, não?’

Reprodução Tina reage aos takes do BBB no Mais Você (Twitter)

Na manhã desta quarta-feira (08/02), Ana Maria convidou a eliminada de ontem do BBB23, Tina, para um bate-papo sobre as semanas na casa e a surpreendeu com uma ligação ao vivo com a mãe da ex-sister. Tina, sua mãe e irmã, conversaram em umbundu, língua falada na Angola e se emocionaram. “A gente não tá entendendo nada”, brincou Ana Maria.

Tina está falando com sua mãe ao vivo no Mais Você! #BBB23 pic.twitter.com/YU7TupTnA6 — Dantas (@Dantinhas) February 8, 2023

Mas, além da emoção de rever suas familiares, Ana Maria também mostrou alguns momentos do BBB23. A apresentadora disse: “Fred disse que te amava muito” e Tina, sem pestanejar, respondeu: “Mentira!”.

Quando perguntada e mudaria algo em sua trajetória: “Eu acho que minha trajetória foi brilhante, apesar de já ter sido eliminada. Ser imperfeita é brilhante”, disse a ex-sister.

Sobre a indicação pelo Cowboy, Gustavo, Tina foi clara: “Ele pegou uma dor da casa e se apoiou nisso. Mas a indicação dele foi fraca. Ele é sonso, falso, e quando ele está no quarto dele, ele é bem articulado”.

Aproveitando o café da manhã com Ana, após o tempo na Xepa, Tina viu a estratégia do brother Fred Nicácio, para ela ir ao paredão e reage: “Gratiluz, viu”.

E continuou: “Fred falou que me amava. Que coisa feia. Brasil não viu isso, não?”, falou a ex-sister.

Quando o tema foi a lace e o fato de Tina negar de emprestar para César Black. Tina perguntou à Ana Maria, se as dela ela emprestava.

“Você empresta, Ana?”, “Eu não”, disse Ana Maria. Ao que Tina respondeu: “Que coincidência, eu também não”.

No final do programa, a ex-sister ainda mostrou que tem gingado no corpo e no pé e levantou Ana Maria fazendo com que a apresentadora dançasse kuduro. Muitos espectadores até estão questionando a saída dela.

Tina colocando a Ana Maria pra dançar Kuduro, eu NUNCA vou te perdoar Brasil por terem eliminado essa mulher #MaisVocepic.twitter.com/6ehaL5uwEj — zoe armstrong.🫧 (@tuitazoe) February 8, 2023

Uma espectadora comentou: “A saída da Tina é mais uma das provas que brasileiro não sabe votar, impressionante”.