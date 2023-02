Lady Di: a princesa Diana não queria que Harry seguisse os passos de William, diz mordomo

As pessoas que acompanham a família real britânica há anos se dividiram entre ficar chateados com a maneira como o príncipe Harry está lidando com sua partida (ou seja, suas memórias reveladoras), e apoiando a postura do duque de Sussex. No entanto, o ex-mordomo da princesa Diana está esclarecendo o que a falecida realeza desejaria para seus filhos.

Paul Burrell compartilhou detalhes sobre sua experiência trabalhando como mordomo real. Ele revelou que a princesa Diana não queria que o príncipe Harry seguisse os passos do príncipe William, principalmente quando se tratava de frequentar o Eton College. De acordo com Burrell, o maior medo da princesa Diana era que o príncipe Harry fosse comparado a seu irmão mais velho e, como resultado, desenvolvesse ressentimento em relação ao príncipe William.

“Diana não queria que Harry seguisse os passos de William porque sabia que ele não era tão acadêmico quanto William”, disse ele ao PureWow. “Ela sabia que ele não era tão perspicaz quanto William, ela sabia que ele não era tão intelectual quanto William, e ela achava que Harry seria comparado a seu irmão na escola e ela não queria que ele sofresse isso”.

Burrell revelou que a princesa Diana tinha outros planos para o príncipe Harry, mas eles foram rejeitados pelo rei Charles. “Ela queria que ele fosse para uma escola diferente, mas perdeu a batalha para [o rei Charles] que insistiu que seus dois filhos fossem para Eton”, acrescentou o ex-mordomo. “Se ela tivesse feito o que queria, Harry poderia ter sido diferente”, completou o mordomo.

Leia também: