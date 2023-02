‘Gosta de balinha?’ Pabllo Vittar publica vídeo com Anitta em divulgação de álbum e fãs reparam em detalhe

Com o quinto álbum prestes a ser lançado, o novo projeto de Pabllo Vittar, ‘Noitada’, tem lançamento previsto para esta quarta-feira (8) e conta com uma faixa chamada ‘Balinha do Coração’. Para divulgação da música, a cantora publicou um vídeo em que interage com Anitta, contando com referências.

Para o marketing da faixa, Pabllo compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que telefona para Anitta. Os fãs apontam para uma possível parceria entre as cantoras no álbum ‘Noitada’.

“Alô”, diz Anitta.

“Alô, Anitta?”, responde Pabllo.

“Eu”, replica a Girl From Rio.

“E aí, amiga. Sou eu, Pabllo, a cantora.”

“Oi, amiga.”

“Deixa eu te perguntar, você gosta de balinha?”

“Balinha? Como... que balinha?”

“Balinha de coração, né?”

“Eu gosto.”

Associação a Gretchen e camada do álbum

Após publicar o vídeo, os fãs logo associaram o vídeo de divulgação com um meme da Gretchen muito utilizado nas redes sociais. O registro é fruto de um documentário da artista, de 2010. “É a Gretchen, cantora” é uma das frases memoráveis que circularam nas redes.

Com 11 faixas, o álbum de Pabllo Vittar chega às plataformas nesta quarta-feira (8), às 21h, e já conta com detalhes antecipados revelados pela artista. Em entrevista à revista Rolling Stone Brasil em 2022, a famosa comparou seu álbum ‘Batidão Tropical’ com a nova fase de ‘Noitada’.

“‘Batidão Tropical’ falava mais de minhas origens, dos ritmos que eu ouvia quando estava crescendo. Já esse álbum tem uma aura mais noturna, para explorar esse lugar da noite, falar sobre como a gente se comporta ali, e trazer à tona a minha sexualidade. Estou mais explícita, trazendo novas vivências. Estou muito ansiosa!”

“A gente não pode esquecer que ele é um álbum noturno, mas a gente está no verão. Então quis trazer esse sample de Summer Eletrohits, essa vibe synth pop com funk, com dance music, house... todos os elementos que me remetem a festas de noite festivais”, ressaltou.

Após compartilhar o vídeo no telefone com a cantora Anitta, os fãs de Pabllo foram à loucura nos comentários. Diversos internautas aclamaram as referências e a parceria das artistas. “Minhas mamães, que lindas”, comentou um deles.