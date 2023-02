‘BBB 23’: Tina é eliminada na terceira semana do reality com 54,12% dos votos (Reprodução/TV Globo)

No terceiro paredão do ‘BBB 23′, Tina não deu sorte e foi o escolhida pelo público para deixar o reality, na noite desta terça-feira (7). Em discurso do apresentador Tadeu Schimdt, os três emparedados da noite se emocionaram e revelaram aflição até o resultado do paredão ter sido anunciado.

O paredão foi formado no último domingo (5) com Tina, Gabriel e Cezar Black. Tina foi indicada pelo líder, Gustavo cowboy, que resolveu investir no desfalque do oponente considerado mais forte do grupo rival.

Domitila e Gabriel já estavam no paredão após serem indicados por Tina, que atendeu ao Big Fone e recebeu a oportunidade colocar dois brothers na berlinda. Contudo, Paula tinha o pode contragolpe e poderia salvar um dos indicados por Tina, e ela salvou Domitila, deixando Gabriel na disputa pela permanência.

No confessionário, a maioria dos votos da casa foi para Cezar Black, uma estratégia do grupo do quarto Fundo do Mar. Nesta noite (7), o eliminado saiu com % dos votos e os brothers terão que se preparar para mais uma semana de estratégia.

Confira a porcentagem dos votos de hoje:

Cezar Black: 43,21%

Gabriel: 2,67%

Tina: 54,12%

Tina é taxada de grosseira pela casa e web reage

No Jogo da Discórdia que ocorreu nesta segunda-feira (6), os participantes do reality entraram na pilha da dinâmica e revelaram suas impressões sobre os colegas de confinamento, por meio das plaquinhas de adjetivos. “Mosca-morta”, “dono(a) da casa”, “mentiroso(a)”, “covarde” e “hipócrita” foram algumas das definições utilizadas na atividade.

Um dos pontos que chamou a atenção dos internautas foi quando Tina foi taxada como “grosseira” por Gustavo e Cristian, por conta de sua reação após ser indicada ao Paredão, e ela se explicou.

Após toda a conversa entre os brothers e, já no paredão, Tina foi taxada de grosseira por conta de sua atitude e se explicou posteriormente. Confira as reações: