BBB 23: Key diz que Larissa ‘seca’ Gustavo e brothers a chamam de ‘cachorra’ e ‘piranha’; veja

A madrugada do BBB 23 foi agitada depois da eliminação da sister Tina. Entre muitas discussões sobre novos alvos, Key Alves deixou claro que já tem alguém na mira: Larissa. O motivo seria o ciúmes que sente em relação a Gustavo, pois, segundo a jogadora de vôlei, a rival tem “secado” o amado em algumas ocasiões. Em conversa no Quarto do Líder, professora de Educação Física chegou a ser chamada de “piranha” e “cachorra” (veja no vídeo abaixo).

Durante conversa no quarto do líder, ao falarem novamente da Larissa, afirmando que a Sister fica “secando” Gustavo, as palavras “piranha” e “cachorra” foram usadas como adjetivos à Larissa.

Além de Key e Gustavo, também participavam da conversa os brothers Fred Nicácio e Gustavo Santana, que respirava aliviado após voltar do Paredão. Foi quando a jogadora de vôlei disse que viu Larissa encarando Gustavo em um certo momento.

“Eu olhei e ela estava assim, lá no sofá, encarando ele [Gustavo]. Na hora que ele tava cochilando, ela olhando o tempo inteiro”, reclamou Key. Cowboy, então, afirmou que Larissa “secou” ele durante o dia. “Eu estava assim olhando para o chão e quando levantei a cabeça ela estava assim, sem piscar”.

Key não gostou da confirmação do amado e falou: “Tá vendo como eu não tô louca?”. Em seguida, Fred Nicácio cantou: “Jeito de cowboy, papo de piranha”.

A jogadora de vôlei, então, rebateu: “É... Jeito de cowboy o c*ralho! Eu sei bem a intenção dela!”, disse, citando uma ocasião anterior em que já tinha se estranhado com Larissa: “Vocês não lembram aquele dia no quarto que eu falei que sentia cheiro de cachorra no ar? Foi por conta dela”, destacou.

Em seguida, Gustavo disse: “Não tô julgando ninguém. Mas, p*rra, é estranho”. Depois disso, todos eles caíram na risada.

Lembrando que Larissa vive um romance na casa com o brother Fred. Nas redes sociais, os internautas condenaram as falas sobre a professora de Educação Física. Veja abaixo:

