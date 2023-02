BBB 23: Gabriel muda radicalmente o visual após se salvar de eliminação; confira

Após se salvar da eliminação no “BBB 23″, Gabriel Santana cumpriu a promessa de cortar o cabelo caso permanecesse no reality show da TV Globo.

Com a ajuda de Cezar Black, o brother se despediu das madeixas da parte superior da cabeça, adotando um visual um tanto quanto exótico. O baiano brincou: “Chiquititas vai ter um menino rebelde agora”.

Cezar explicou como ia ficar o corte. “O calvão vai ser desse tamanho”, diz sobre o corte inspirado no “calvão de cria”. Cristian também participou da transformação.

Assista ao vídeo com o resultado aqui:

Gabriel disse que ficaria 24 horas com o visual. Depois, prometeu raspar todo o cabelo.

O eterno Mosca sobreviveu ao seu primeiro paredão após receber apenas 2,67% dos votos. A eliminada da vez foi Tina, com 54,12%. Cezar, por sua vez, somou 43,21%.

Nas redes sociais, internautas comentaram o novo corte de cabelo do rapaz. Veja aqui algumas das menções:

Mirou no Calvo de Cria acertou no Içami Tiba https://t.co/IX9uJU81r7 — Pedro Morel (@meruney) February 8, 2023

Prometeu raspas a cabeça, ele foi la e meteu logo foi um calvão de cria fodac kkkkk meu votos na tina valeram a pena — ̶A̶N̶U̶N̶A̶K̶I̶ ᵦₑₐₜ 🪰 (@Black_Dreads) February 8, 2023

E por falar em eliminação...

Em discurso do apresentador Tadeu Schimdt, os três emparedados da noite de ontem (7) se emocionaram e revelaram aflição até a saída de Tina ser anunciada.

A formação do paredão se deu da seguinte forma: Tina foi indicada pelo líder, Gustavo cowboy, que resolveu investir no desfalque do oponente considerado mais forte do grupo rival.

Domitila e Gabriel já estavam no paredão após serem indicados por Tina, que atendeu ao Big Fone e recebeu a oportunidade colocar dois brothers na berlinda. Contudo, Paula tinha o pode contragolpe e poderia salvar um dos indicados por Tina, e ela salvou Domitila, deixando Gabriel na disputa pela permanência.

No confessionário, a maioria dos votos da casa foi para Cezar Black, uma estratégia do grupo do quarto Fundo do Mar.

