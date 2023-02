“Acharam que eu era uma moradora de rua e não me ajudaram”, diz Jennifer Dias no Encontro

Na manhã desta quarta-feira (08/02), a atriz Jennifer Dias participou do Encontro para contar sobre o sequestro e assalto que sofreu no Rio de Janeiro neste final de semana. “Pegaram todos os meus dados, meu CPF e minhas senhas e me ameaçaram que ‘se eu mudasse os dados no dia seguinte, eles me procurariam’”, relatou.

Muito emocionada, a noiva do Yuri Marçal, disse que após diversas ameaças durante o sequestro relâmpago, o medo maior dela é que encostassem nela: “Eu só rezava para que eles não encontasse em mim. Se eles encostassem em mim, eu iria reagir”.

Após duas horas de sequestro, os bandidos a deixaram em um bairro desconhecido no Rio de Janeiro e ela conseguiu ir ao bar pedir ajuda e a coisa só piorou: “Eu fui no bar chorando e ninguém me ajudava. Não acreditavam que eu havia sido sequestrada. Acharam que eu era uma moradora de rua e não me ajudaram”, relatou.

O Manoel queria fazer uma pergunta e Patrícia encerrou a entrevista. Que feio! #Encontro — Ocanal TV e Famosos (@ocanaltvfamosos) February 8, 2023

Apesar de, mais uma vez, ficar sendo silenciado por Patrícia Poeta, Manoel Soares foi pontual nesse momento e disse que ninguém acreditou na Jennifer Dias, por conta da cor da pele dela. Racismo estampado.

Jennifer deu um aviso: “É importante saber um número decorado, para em um momento desses, e não ter internet banking no celular”. No momento, Patrícia Poeta interrompeu a atriz: “isso eu já aprendi, quando fui furtada”.

#PatriciaPoeta sempre péssima na condução de assuntos sérios a #JenniferDiaz contando seu relato sobre o sequestro relâmpago e a bunita dando sensações DELA que não viveu o ocorrido. Deveria ter sido entrevistada pelo @ManoelSoares_ que com certeza teria mais tato 🤎 #encontro — Dodô 🤎 (@DommenicaMoraes) February 8, 2023

Espectadores seguem reclamando da postura de Patrícia Poeta

Apesar da repercussão sobre o sequestro e assalto de Jennifer Dias, no Twitter, o que mais segue incomodando os espectadores do programa, é a postura da apresentadora, Patrícia Poeta.

O nome desse programa deveria mudar de #Encontro para "com Patrícia Poeta". Tudo que mostram nesse programa, ela já fez/viveu. Fora que não deixa as pessoas falarem. Convidado pra quê né? — Paulo Cesar Brasil 🌵🌎⭐ (@pcobrasil83) February 8, 2023

Um espectador do programa tuitou: “A Patrícia Poeta é o novo Faustão e não deixa ninguém falar”. Outro a comparou até mesmo com Datena.

Patricia Poeta is the new Datena #Encontro — patricinha do proletariado™ (@ianarabrndo) February 8, 2023

Outra espectadora tuitou: “O Manoel tá ali só de enfeite né? Tenham vergonha na cara e deem uma função verdadeiramente importante como ele merece! Desperdício de talento. Enquanto isto a Patrícia dando show de desânimo. #Encontro”.