VÍDEO: Netflix lança teaser e divulga mês de estreia de Berlim, spin-off de La Casa de Papel

Reprodução Netflix divulga mês de lançamento do spin-off de La Casa de Papel, Berlim, que contará com Pedro Alonso (Netflix)

Fãs de La Casa de Papel, preparem-se para serem roubados novamente. A Netflix definiu um mês de lançamento para a série derivada, Berlim, e você pode dar uma olhada no que pode esperar em um trailer enigmático.

A nova série spino-ff foca no personagem conhecido na série original como Berlin, interpretado por Pedro Alonso. Espera-se que seja uma série prequela investigando as vidas passadas (e amores) do arrogante ladrão cavalheiro. Confira teaser:

O esquema pro próximo roubo dele já tá quase pronto. BERLIM é minha nova série spin-off de La Casa de Papel.



Estreia em dezembro. 💰 pic.twitter.com/eXdPoMxbBO — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 7, 2023

O trailer mostra um modelo intrincado de um banco, do qual Alonso, vestindo um suéter vermelho, remove uma joia carmesim. Os fãs reconhecerão o belo ladrão quando sua atenção for distraída por passos, e ele retornará ao modelo para estudar uma pequena figura de papel de uma mulher.

A Netflix também revelou as primeiras fotos do elenco - e está incrivelmente sensual

Las PRIMERAS imágenes de BERLÍN ya están aquí. Del universo de La Casa de Papel, la serie llega a Netflix este diciembre. #BERLINnetflix



BERLIN'S FIRST images are here. From the world of Money Heist, BERLIN, this December, only on Netflix. #BERLINnetflix pic.twitter.com/VYdNMTpTVA — La Casa de Papel (@lacasadepapel) February 7, 2023

Se este pequeníssimo trailer de 52 segundos tem o mérito de trazer alguma informação, podemos pensar em algumas. De acordo com teaser e imagens, duas informações podem ser deduzidas. O primeiro, não é surpreendente, um roubo deve estar no centro da primeira temporada. Potencialmente, um roubo de joias ou pedras preciosas. A segunda, não mais surpreendente, Berlim estará, como sempre, envolvido romanticamente com uma jovem.

Terceira informação, e não menos importante: a data de lançamento deste spin-off. A gigante do streaming permanece relativamente vaga enquanto nos oferece uma janela: é para dezembro próximo. Portanto, será necessário ter paciência antes de poder descobrir a primeira temporada desta série. Sem dúvida, até lá, a Netflix destilará novos elementos para deixar os fãs da série ainda mais ansiosos.

La Casa de Papel

A série espanhola La Casa de Papel segue um misterioso gênio do crime conhecido apenas como Professor enquanto ele recruta um bando de ladrões (cada um com o codinome de uma cidade). Com cinco temporadas, foi um grande sucesso na Netflix e ganhou um Emmy em 2018.