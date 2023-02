Vídeo: Jennifer Lopez defende Ben Affleck após memes do ator entediado no Grammy

Parece que a cantora e atriz Jennifer Lopez percebeu que precisava fazer uma intervenção para convencer a todos que acompanharam o Grammy Awards - e àqueles que acompanharam os memes - de que seu marido, Ben Affleck, não estava tão entediado quanto parecia nas imagens captadas durante o evento.

Mais do que assistir a uma gala em que foi premiada as melhores músicas e artistas de 2022, parecia que o ator Ben Affleck estava há horas na fila do dentista. Esta é uma das centenas de piadas que rolaram na segunda-feira, após a 65ª edição dos Grammy Awards.

Ben Affleck is every husband dragged to a work thing by his wife #Grammys2023 pic.twitter.com/dIyoRN0AcJ — Bianca Teixeira (@TheBiancaT) February 6, 2023

A pergunta que pairava no ar, ao ver suas expressões próximas da dor e do cansaço ao lado de sua esposa Jennifer Lopez, que foi convidada para a gala para apresentar um dos prêmios, foi: por que Ben Affleck estava com cara de sofrimento?

“Jen e Ben tiveram uma noite divertida no Grammy, mas ambos estiveram muito ocupados trabalhando em vários projetos e Ben estava se sentindo cansado”, disse uma fonte próxima ao casal, em defesa do ator, em declarações à publicação ET Canada.

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023

Em diversas ocasiões, as câmeras flagraram o ator, que dividia mesa com sua esposa, J.Lo, e o ator Dwayne Johnson e sua mulher, Lauren Hashian, com expressões em que mostrava seu desconforto, cansaço e até sofrimento.

Mas, um dos momentos mais comentados da noite foi quando Affleck sussurrou algo no ouvido da cantora, e J.Lo reagiu com um pequeno golpe no peito. “Pare com isso, tente parecer mais amigável e motivado”, parece dizer a cantora. Ao que o ator responde: “Eu poderia”. Essa é a conversa que pode ser conferida no vídeo que se tornou viral, segundo o tabloide britânico The Daily Mail, que contratou um especialista em leitura labial para interpretar as imagens captadas pelas câmeras.

Lip reader reveals what was said during the tense exchange between Jennifer Lopez and Ben Affleck that was caught on camera during The Grammys. pic.twitter.com/iWwOGQvMgd — Mike Sington (@MikeSington) February 7, 2023

Apesar de todas as piadas e memes de que Affleck tem sido alvo nas redes sociais, Jennifer Lopez parece querer desmentir, de forma muito sutil, através da sua conta de Instagram: “Sempre o melhor momento com meu amor, meu marido”, escreveu a intérprete no vídeo publicado com imagens de sua chegada ao Grammy, envolta em joias Bulgari e vestido Gucci, e no qual aparece aos beijos com o marido e em uma atitude afetuosa, enquanto toca a música As It Was de Harry Styles, vencedora do Grammy de melhor álbum do ano. Confira no vídeo abaixo: