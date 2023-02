‘Pânico 6’: Entenda por que sequência poderá ser filme mais inovador da franquia

Mais do que um assassino mascarado fazendo suas vítimas, a franquia de ‘Pânico’ conseguiu revolucionar o subgênero slasher no terror, brincando com a metalinguagem e causando o imprevisível ao previsível. Com a produção mais viva do que nunca, a trama poderá continuar quebrando padrões e inovar ainda mais.

‘Pânico 6′ chega aos cinemas brasileiros dia 9 de março de 2023 e pode ser o filme mais revolucionário da franquia. Em entrevistas com as atrizes do elenco que interpretam Sam e Tara – Melissa Barrera e Jenna Ortega, respectivamente – o sexto filme será o mais sangrento e gore em relação a todos os anteriores.

Além dos arcos de assassinatos, pela primeira vez, o filme deixará a fictícia cidade de Woodsboro e terá a trama desenvolvida na caótica Nova York. Além de tais mudanças, o filme será o primeiro da franquia a ser lançado em 3D nos cinemas, como aponta a One Take News.

Leia mais:

Reviravolta na trama revelada em sinopse

Na última semana, foi descoberta uma suposta sinopse integral de ‘Pânico 6′, divulgada pelo portal Alamo Drafthouse. No texto, é possível notar uma mudança de arco e elementos novos para a franquia. Leia:

“Enquanto os sobreviventes do recente ataque em Woodsboro viajam para Nova York para a faculdade, Tara, nossa ‘final girl’, começa a experimentar colapsos psicológicos maníacos ao ver os fantasmas de assassinos do passado. Sua irmã, Sam, tenta manipulá-la fingindo ser Ghostface. Mas quando seu plano dá errado, três novos assassinos mascarados aparecem em cena, deixando a questão de quem sobreviverá e quem será a última vítima para ser respondida.”

Tara, interpretada por Jenna Ortega, foi colocada como a ‘final girl’ da nova fase da franquia, enquanto sua irmã, Sam (Melissa Barrera), assume um papel inusitado. Com a revelação dos três novos assassinos mascarados, as teorias sobre a volta de Ghostfaces antigos ganharam ainda mais força.

A mescla do elenco novo com o antigo, ligações com os volumes anteriores e modelo de produção em rota diferenciada apresentam grande potencial para uma sequência completamente inovadora.