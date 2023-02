Modernidade na Família Real: a coroação do rei Charles tem novo site e playlist no Spotify

As coisas têm mudado na realeza e a era digital chegou para ficar. Depois do Rei Charles III ter feito uma mudança significativa em como ele compartilha mensagens nas mídias sociais, dando a elas seu próprio toque estilístico, agora, o Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte lançou um novo site dedicado à cerimônia de coroação do Rei e da Rainha Consorte.

Quer entrar em clima de contagem regressiva para a coroação do rei Charles III? Clique na playlist abaixo, totalmente britânica, que lançaram nesta segunda-feira:

A data de lançamento foi uma escolha comovente, já que 6 de fevereiro é o Dia da Ascensão da falecida Rainha Elizabeth II e marca três meses até a coroação de seu filho mais velho, em 6 de maio.

Em seu novo site, intitulado “Coroação de Sua Majestade o Rei e Sua Majestade a Rainha Consorte”, apresenta detalhes sobre a cerimônia na Abadia de Westminster e os eventos festivos planejados para o fim de semana do feriado de três dias, no Reino Unido.

Mostrando que a modernidade está em alta, o Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte também lançou uma “Playlist da Celebração da Coroação” no Spotify, que compartilhamos acima. A playlist de duas horas conta com 27 músicas e, entre os artistas estão os Beatles, Coldplay, David Bowie, Ed Sheeran, Ellie Goulding, George Ezra, Harry Styles, Queen, Jeff Beck, Rod Stewart, Sam Ryder, Spice Girls, The Kinks, The Who e Tom Jones.

O Palácio de Buckingham anunciou em outubro de 2022 que a coroação do rei Charles, 74, e da rainha Camilla, 75, seria realizada no primeiro sábado de maio, dia 06, na mesma data o filho de Harry e Meghan comemora seu aniversário. O casal real será coroado em um ritual religioso pelo arcebispo de Canterbury na Abadia de Westminster e sairá com outros membros da família real na varanda do Palácio de Buckingham após o serviço.

No dia seguinte, as pessoas em todo o Reino Unido são incentivadas a se reunir com os vizinhos para as festas do Grande Almoço da Coroação. Originalmente concebido pelo Eden Project, o evento pretende “aumentar o espírito comunitário, reduzir a solidão e apoiar instituições de caridade e boas causas”.

Na mesma noite, o Concerto da Coroação será transmitido ao vivo do Castelo de Windsor. Embora a programação dos artistas ainda não tenha sido anunciada, o palácio disse anteriormente que o concerto receberá “ícones da música global e estrelas contemporâneas” apoiados por uma orquestra e dançarinos de classe mundial.

As comemorações terminam com força na segunda-feira, 8 de maio, que o primeiro-ministro Rishi Sunak declarou feriado. Os cidadãos do Reino Unido são convidados a participar do Big Help Out, uma iniciativa de voluntariado, e doar seu tempo para boas causas.

