Ludmilla posa em cima de iate de luxo e chama atenção da web

Na tarde desta segunda-feira (6), Ludmilla compartilhou alguns cliques em suas redes e chamou a atenção de seus seguidores. Com um maiô rosa e em cima de iate de luxo, a cantora fez uma série de postagens no Instagram.

Com óculos de sol com armação branca e chinelos combinando com o maiô, a famosa surge fazendo uma pose descontraída enquanto aproveita o clima de verão em alto-mar.

“Difícil é pegar no estilo, difícil é ter o meu talento!”, legendou a artista no registro.

Como de costume, a cantora não escapou dos elogios de seus fãs. Adjetivos como “diva”, “linda”, “maravilhosa”, dentre outros, foram comentados diversas vezes pelos internautas. Confira algumas das mensagens de carinho do público:

“Toda ‘barbiezinha.’” “Gata demais.” “Que mulher maravilhosa meu Brasil.”

“Uma princesa de rosa.”

“Muito linda, parabéns por tanta beleza. Minha filha gosta muito de você.” “Essa mulher está cada dia mais radiante, misericórdia.”

