Corpo de sisters é alvo de comentários machistas no BBB 23: ‘Ela é montadinha’

Uma nova conversa entre três participantes deu o que falar no BBB 23. Enquanto Gustavo, Cezar e Cristian assistiam a Amanda, Bruna e Larissa pela televisão do quarto do líder, eles decidiram comentar, e avaliar, o corpo das participantes.

Os comentários feitos pelos três geraram uma série de críticas de internautas que ressaltaram o teor “grosseiro e machista” da fala dos brothers. Pouco tempo depois, o próprio perfil das participantes se pronunciou sobre o caso com a emissão de notas de repúdio.

Em publicação feita pelos administradores, os perfis de Amanda nas redes sociais compartilharam a seguinte nota: “Três participantes usando as câmeras do líder para avaliar e criticar o corpo das meninas. Isso não é brincadeira! É machismo! Repudiamos essa conversa em respeito às meninas e a todas as mulheres”.

No vídeo abaixo vemos algo grosseiro: Três participantes usando as câmeras do líder para avaliar e criticar o corpo das meninas.

Isso não é brincadeira! É MACHISMO!

Isso não é brincadeira! É MACHISMO!

Repudiamos essa conversa, em respeito às meninas e a todas as mulheres.

Já no perfil de Larissa, os administradores aproveitaram para pedir o posicionamento do público na votação do Paredão de hoje, em que Cezar é um dos emparedados:

Deixamos isso aqui para que vocês pensem bem no tipo de mensagem que querem passar no resultado dessa votação. #ForaCezar

Deixamos isso aqui para que vocês pensem bem no tipo de mensagem que querem passar no resultado dessa votação. #ForaCezar

Por sua vez, o perfil de Bruna Griphao também apoiou a votação para a saída do brother e justificou sua escolha com base na postura do participante: “Não atoa, reiteramos que somos #ForaCezar nesse paredão”.

Não atoa, reiteramos que somos #ForaCezar nesse paredão.



Não atoa, reiteramos que somos #ForaCezar nesse paredão.

Ainda que Bruna, Larissa, Amanda ou qualquer outra mulher da casa esteja no pay per view, não podemos fechar o olho para as falas que objetificam elas ou que as inferiorizam, além de piadas.

Em pouco tempo, os comentários feitos pelos participante começaram a repercutir nas redes sociais e a causar comoção. Enquanto algumas pessoas aproveitaram para expressar sua opinião sobre a postura dos participantes, outras se preocuparam em “procurar motivos” para mostrar as intenções por trás dos comentários.

Segundo alguns internautas, a fala de Cristian carrega uma certa “amargura” em relação a Larissa, que dispensou as investidas românticas do brother.

O motivo da raiva do Cris pela Larissa pasando na sua timeline… ela não ficou com ele que tá agora com o ego ferido, masculinidade frágil que chama… não conseguiu superar um não…

Outros ressaltaram o impacto que falas deste tipo podem causar no emocional das mulheres, resgatando uma conversa entre Amanda e Gabriel Santana sobre a relação da sister com sua aparência:

quando amanda falou em conversa com o mosca que não se sentia gostosa e com o melhor corpo, recebeu ataques de gente falando que ela era "padrão" vimos 3 homens debochando de sua forma física em rede nacional, agora entendem a insegurança dela? pois é

