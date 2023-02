BBB 23: Após ser taxada de ‘grosseira’ por reação ao Paredão, Tina se explica e web aplaude

O BBB 23 teve uma noite bem movimentada com o Jogo da Discórdia. Por mais de duas horas, os brothers e sisters trocaram farpas e ainda distribuíram algumas placas ao colegas com adjetivos bem indigestos, como “mosca-morta”, “dono(a) da casa”, “mentiroso(a)”, “covarde”, “hipócrita”, entre outros. Um dos pontos que chamou a atenção dos internautas foi quando Tina foi taxada como “grosseira” por Gustavo e Cristian, por conta de sua reação após ser indicada ao Paredão, e ela se explicou. Veja abaixo:

POR FAVOR NÃO ELIMINEM A TINA, ELA ENGOLIU O COWBOY PAMONHA #BBB23 pic.twitter.com/g8JOxLUxT6 — matheus (@whomath) February 7, 2023

gustavo tentando pintar a tina de grosseira e ele de coitado e ela ACABOU com ele. TINA VC É BOA DEMAIS! #BBB23 pic.twitter.com/N7QWgTRQSS — thiago (@httpsrealitys) February 7, 2023

Tina está no Paredão após ter sido indicada por Gustavo. Logo depois da berlinda ser formada, no domingo (5), o cowboy tentou se aproximar da sister para “se desculpar” e ela deixou claro que, naquele momento, não estava interessada em conversar com ele.

“Ontem eu errei com ela. Hoje, ela só foi conversar comigo para me expor”, disse o cowboy a dar a placa. Em seguida, Tina respondeu: “O que eu vou te pedir, cowboy, é: ‘me ajuda a te ajudar’. Porque ninguém apanha e na sequência você quer dar um beijo. As coisas não funcionam assim”, disse Tina. “Mas eu não fui dar beijo”, rebateu Gustavo.

E a sister seguiu: “O dar beijo é apertar a mão, é qualquer tipo de afeto. Você acabou de me indicar ao paredão. Eu não coloquei a placa em você, porque o assunto tinha sido resolvido”, disse. “Mas eu não achei que foi resolvido”, disse o fazendeiro.

“Você não achou? E apertou a minha mão porquê no final? Você se contradiz. Eu tenho o meu direito de ficar chateada, eu tenho o meu direito de não aceitar o seu abraço”, ressaltou Tina, que ainda disse: “eu não sou uma pessoa rancorosa, eu quis conversar com você porque aqui dentro as coisas acontecem muito rápido”, justificou a sister.

Nas redes sociais, internautas apoiaram o discurso de Tina. “Ela macetou com gosto”, escreveu um usuário do Twitter. “Eu tô [sic] achando delírio a Tina sair. Se ela voltar, grandes chances de virar a favorita... Vota gente não vamos perder essa mulher”, disse outro. “Já acordei votando pro Cezar sair. A Tina tem que ficar”, destacou mais um.

Resposta a Cristian

Tina também foi alvo de outros participantes que a chamaram de “grosseira”, como o caso de Cristian. “Não é nada pessoal, até porque a gente troca muito. Porém, ontem uma situação me deixou bem chateado. Ela entrou no Paredão, ela sabe que isso aqui é um jogo, ela não soube entender essa situação e acabou sendo grosseira”, disse.

A sister rebateu: “A gente tem que respeitar o fluxo natural do outro. Eu não vou apanhar e receber um beijo na sequência. Não foi você que me indicou, mas vá ao paredão e depois você me fala como você se sente lá”, disse ela.

MEU DEUS TINA JANTOU O RATO TOPETUDO #BBB23 pic.twitter.com/3lCcZAZDGb — aly (@alybalkan) February 7, 2023

Os internautas aplaudiram a fala de Tina mais uma vez: “Ela é tão boa. Não merece sair agora”, disse uma usuária. “Jantou muito lindo”, disse outra.

“Cara a o raciocínio da Tina!!!! Ela tá puta mas segue num discussão impecável!!!! Se fosse eu já estava espumando pela boca e falando nada com nada”, ressaltou mais um. “Verdade, admiro essa postura da Tina, mesmo brigando ela fica plena. Votando muito no Black, FICA TINA porque merece muito”, escreveu mais um internauta.