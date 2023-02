Álbum da vingança: Shakira falará mais sobre a separação com Piqué em novo álbum

Fontes próximas à cantora colombiana garantem que em seu novo e tão aguardado álbum, Shakira revelará mais detalhes de sua separação do ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué. As músicas serão, em sua maioria, inspiradas na situação que colocou o ex-casal sob os holofotes desde o fim do relacionamento.

A estrela pop de 46 anos lançou em janeiro deste ano a música BZRP Music Sessions Vol. 53, em que polemizou completamente a relação dela com o pai de seus filhos e sua nova namorada, a espanhola Clara Chía Marti.

Uma fonte revelou ao jornal The Sun on Sunday que “seu próximo álbum definitivamente será revelador e ela não terá escrúpulos em contar a todos o que aconteceu”.

“Ela estava trabalhando em outro álbum antes de ser suspeita de infidelidade, então essas músicas estão sendo reescritas com novos finais”, continuou a fonte.

O objetivo da “reengenharia” que Shakira teria feito ao material que vai integrar o seu próximo álbum de estúdio é “dar aos fãs uma imagem mais completa da verdade. Quem já ouviu fragmentos diz que mistura latim, rock e hip hop e que é mais empoderador”, disse o informante à mídia britânica.

Em seu mais recente sucesso, Shakira diz que Piqué havia “trocado um Rolex por um Casio”, e afirmou que a canção era para “mulheres que se levantam contra aquelas que fazem nos sentirmos insignificantes”.

Sobre o sucesso, Shakira recorreu à sua conta do Instagram para compartilhar a felicidade que o sucesso internacional de sua colaboração com o produtor argentino Bizarrap lhe trouxe:

“Nunca pensei que chegaria ao primeiro lugar do mundo diretamente aos 45 anos e em espanhol. Quero abraçar as milhões de mulheres que se levantam contra aquelas que nos fazem sentir insignificantes. Mulheres que defendem o que sentem e pensam, e levantam a mão quando discordam, mesmo que os outros levantem as sobrancelhas. Elas são minha inspiração. E essa conquista não é minha e sim de todas”, legendou no post, antes de completar 46 anos, no dia 02 de fevereiro.

Embora nos últimos meses a colombiana já tenha lançado três singles, Te felicito, Monotonía e BZRP Music Sessions Vol. 53, ela ainda não anunciou uma data oficial para o lançamento de seu novo álbum.