‘The Last Of Us’: você poderá assistir ao próximo episódio com antecedência; saiba como

The Last of Us O próximo episódio da série será antecipado para sexta-feira

Se você está se perguntando se deve assistir ao final do Super Bowl ou ao próximo episódio de The Last of Us, a HBO esclarece. O episódio 5 agora será lançado na HBO e HBO Max na sexta-feira antes de sua estréia regular, que seria no domingo.

Enquanto o drama de ficção científica, baseado no popular videogame, normalmente vai ao ar semanalmente aos domingos, o episódio 5 agora estreará alguns dias antes e o público agradece.

It’s coming.



Stream episode 5 of #TheLastOfUs early, this Friday at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/JpuRUST8O5 — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) February 6, 2023

A rede HBO não mencionou o Super Bowl ao anunciar essa mudança de programação depois que o quarto episódio foi ao ar na noite de domingo, mas é razoável supor que eles não querem competir com o principal dia de jogo da NFL, que normalmente é uma audiência surreal.

Após o domingo do Super Bowl, The Last of Us retornará à sua programação regular de domingo, pelo menos por enquanto. A outra grande complicação será 12 de março, que teria o final da primeira temporada de The Last of Us e, na mesma noite, a cerimônia do Oscar. A HBO não fez nenhum anúncio de agendamento nessa frente, apenas afirmando que os episódios continuarão como programados “levando ao final da temporada em 12 de março”.

Also I love Pedro Pascal and Bella Ramsey’s #TheLastOfUs performances more and more with each week that goes by.



The way they’ve brought Joel and Ellie to life is just fantastic. pic.twitter.com/dUPMJV29ei — Jonathon Dornbush (@jmdornbush) February 6, 2023

Um pouco sobre o episódio 4, que foi ao ar no último domingo (05//02)

Pequenos spoilers para quem não foi pego: o episódio 4 da série deixou Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) presos em Kansas City, onde Kathleen (Melanie Lynskey), líder de um movimento revolucionário que derrubou a quarentena militar zona na área, está em uma missão de vingança para encontrar um homem chamado Henry (Lamar Johnson).

Thrilled to be coming along on Joel and Ellie’s journey for a little while on the incredible new show #TheLastOfUs my first episode airs tomorrow night on @hbo @hbomax !! 😬

Eternal gratitude to everyone involved for this incredible experience!! pic.twitter.com/J0ilAGoFei — Melanie Lynskey (@melanielynskey) February 4, 2023

Henry e seu irmão Sam (Keivonn Woodard) fizeram sua estreia nos segundos finais do episódio 4, e continuarão sua história no episódio 5.