‘Mais Você’: Louro Mané viraliza exaltando a maior vencedora do Grammy; assista

O Mais Você desta segunda-feira (06/02) começou com Louro Mané cantando ‘Break My Soul’, homenagenado e exaltando a maior vencedora do Grammy, Beyoncé, e os fãs do programa foram à loucura.

Louro Mané cantando Beyoncé passando pela sua timeline #MaisVocê pic.twitter.com/U7alHp9drY — gshow (@gshow) February 6, 2023

No Twitter, os espectadores estão pedindo para o filho de Louro José fazer a abertura do programa todos os dias, relembrando ele cantando Flowers, de Miley Cyrus, na última semana. Um usuário comentou: “Louro mané tem que passar a abrir o #MaisVoce cantando todos os dias, não tem como não se contagiar com ele”. Outra, chegou a dizer que Louro Mané cantando pop é sua religião.

Louro Mané cantando em inglês é minha religião. Colocaram até um microfoninho na frente dele hahahahaha #MaisVoce — Livia Pimentel 🎓🍍 (@li_pimentel) February 6, 2023

Mas, a manhã também foi de muita emoção, pois hoje o Louro José oficial, Tom Veiga, completaria 50 anos. Ana Maria Braga claramente homenageou seu amigo de longa data, relembrando sobre o seu bom humor, comentando sobre o dom da música que ele passou a Louro Mané e brincando, que se ele estivesse vivo, teria churrasco a semana inteira para comemorar.

Para sempre Louro José. Para sempre Tom Veiga. #MaisVoce fazendo uma linda homenagem ao humano por trás do amado Lourinho. Merecido! — Pedro Silva 📡 (@PedroSilvajor) February 6, 2023

“Essa data sempre foi, e vai continuar sendo muito especial para mim e vai continuar sendo para toda a família do ‘Mais Você’ e para a família do Tom”, disse Ana Maria. Confira o momento no vídeo abaixo:

Eterno Louro José, Tom Veiga completaria 50 anos hoje. 🤍 #MaisVocê pic.twitter.com/bsUByzgj2y — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 6, 2023

A apresentadora se emocionou, mostrando fotos e vídeos em homenagem ao eterno Louro José: “Tenho certeza que o céu está fazendo festa hoje e ele deve estar aprontando poucas e boas por lá”, continuou Ana “Meu amigo, parceiro de vida, que fazia todos rirem, sendo Tom ou enquanto estava no meu Lorinho José, meu filho amado”, completou Ana Maria.

Os espectadores do programa prestaram homenagem ao aniversariante do dia também, em publicações no Twitter. “Ahhhh!!!! Que saudades sem fim da alegria e da inteligência do Tom Veiga!!! Nunca haverá outro Louro como foi o Louro José!!!”, comentou uma espectadora.

Outra tuitou: “Tom Veiga é uma perda insuperável, causa muito saudade e não tem como não chorar”.