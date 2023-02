Irmã da apresentadora Xuxa morre na Espanha, aos 67 anos

As irmãs Mara e Xuxa Meneghel (Reprodução)

A irmã mais velha da apresentadora Xuxa, Mara Rubia Meneghel, morreu há cerca de uma semana em Barcelona, na Espanha, segundo o site Observatório dos Famosos.

Mara tinha 67 anos e as causas de sua morte não foram divulgadas. Embora a morte tenha ocorrido há algum tempo, apenas agora a informação foi divulgada, segundo a assessoria da cantora, para poupar os familiares.

Doutora em ciências da educação, Mara era casa desde 1981 e morava na Espanha havia 30 anos. Era formada ainda em psicoterapia e pedagogia sistêmica.

No final do ano passado, ela lançamento seu último trabalho como escritora, o livro El Secreto de Maroka.

Segundo a assessoria da apresentadora, ela e sua irmã tinham uma ótima relação e se falavam com frequência. Xuxa não fez qualquer menção à morte da irmã em suas redes sociais. Xuxa tinha quatro irmãos, Solange, Bladimir, Mara e Cirano, os dois últimos já falecidos. A mãe da apresentadora, Dona Alda, faleceu em 2018. Ela tinha 81 anos.

Xou da Xuxa

O programa que fez sucesso nas décadas de 80 e 90 e alçou a apresentadora ao estrelado, o Xou da Xuxa, será repisado no Canal Viva, em comemoração aos 60 anos da artista. Xuxa faz aniversário em 27 de março e a reprise dos programas começa no dia 4 de março. A reprise conta com 17 episódios

Durante sua carreira como apresentadora do Xou da Xuxa, ela chegou a vender 3,7 milhões de discos em todo o país com o álbum Xou da Xuxa 3. No total, lançou 28 álbuns de estúdio, oito em espanhol, treze compilações, cento e dez singles e mais de 200 videoclipes em toda sua carreira.