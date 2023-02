Glória Maria é homenageada em ensaio das escolas de samba na Sapucaí: ‘Sempre será resistência’

Glória Maria foi homenageada durante ensaio das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro (Reprodução/TV Globo)

A jornalista Glória Maria, que morreu na última quinta-feira (2), no Rio de Janeiro, foi homenageada durante o ensaio técnico das escolas de samba do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí. Fã declarada de Carnaval, ela foi lembrada pelo público nas arquibancadas, assim como teve sua trajetória de vida ressaltada pelo Salgueiro e Portela.

Em uma faixa na arquibancada era possível ler a frase: “Glória Maria é e sempre será resistência.”

Durante o ensaio do Salgueiro, o presidente André Vaz falou sobre a importância da jornalista para o povo brasileiro e lembrou de sua paixão pelo samba.

“Queria fazer uma homenagem à Glória Maria. Uma das maiores repórteres do Brasil, que sempre exaltava o nosso samba. Bateria, pode rufar para a Glória Maria!”, destacou.

Já Gilsinho, intérprete da Portela, dedicou à jornalista a música “Foi um rio que passou em minha vida”, de Paulinho da Viola. “É um samba que é muito significativo para a nossa escola, como a Glória Maria foi para o Brasil inteiro. Foi um grande rio que passou na vida de cada brasileiro, trazendo informação, trazendo alegria, trazendo aquela energia boa que ela sempre teve. Então, essa mensagem, essa homenagem que a gente pretende fazer para ela”, disse ele.

Glória Maria morreu no último dia 2; ela fazia tratamento contra metástases no cérebro Globo (PAULO BELOTE)

Morte da jornalista

A jornalista morreu na madrugada do dia 2, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul, desde janeiro passado, quando iniciou um tratamento contra metástases no cérebro.

Ícone do jornalismo brasileiro, ela foi âncora do “RJTV”, “Bom dia Rio”, “Jornal Hoje” e do “Fantástico”, da TV Globo. Atualmente, ela era uma das apresentadoras do programa “Globo Repórter”, ao lado de Sandra Annemberg.

No entanto, por conta dos problemas de saúde, ela estava afastada da emissora desde dezembro passado. A previsão era de que retornasse às gravações neste ano.

O Grupo Globo publicou uma nota lamentando a morte, na qual citou os tratamentos médicos pelos quais Glória passava:

“A jornalista Gloria Maria morreu essa manhã [dia 2]. Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, incialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria.”

