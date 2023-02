‘Eu vou ficar aqui lutando como ela lutou’, diz filha de Glória Maria; leia a carta completa

Glória Maria dizia ter um elo sagrado, com suas filhas Maria (15) e Laura (14) , que adotou em 2009, na Bahia. A família e amigos ainda estão vivendo o luto da jornalista, e neste domingo (06/02), as filhas da apresentadora participaram de uma homenagem no Fantástico, na casa de Glória Maria.

Maria, a filha mais velha de Gloria, vestia uma camiseta com foto de sua mãe e a frase “Seja você sua própria inspiração”, que ganhou de sua mãe, para que ela procurasse sempre se destacar em vida. “Minha mãe foi muito importante, então precisamos estar aqui para falar dela” , explicou Maria, sobre de onde encontrava forças para falar.

A repórter Tábata Poline conduziu a entrevista emocionante, entrando em assuntos como o racismo sofrido por Gloria Maria em vida. “Ela sempre conversava com a gente, sobre tudo, sobre as aventuras, o que ela pasosu e até os casos de racismo que ela já enfrentou”, disse Maria.

O programa mostrou trechos inéditos da última entrevista dada por Gloria Maria, em que ela falou sobre o tema. “Minhas filhas exercem o direito delas. Elas aprenderam desde muito pequenas que existe a discriminação, que a mãe dela sofreu e sofre ainda”.

A atriz Marina Ruy Barbosa e o jornalista Bruno Astuto também prestaram homenagem à jornalista: “É isso que ela sempre ensinou para a gente: de você acreditar na sua estrela”.

Sua afilhada Julia também apareceu, agradecento pela Glória ter sempre se feito presente em sua vida e que faria o mesmoo por Laura e Maria: “Quando ela chegou com as meninas, ela me deu a Laura como afilhada. Vou estar sempre presente paras as meninas e vou tentar ser o que ela foi para mim”.

As cartas de Maria e Laura para sua mãe, Glória Maria

No final da reportagem, as filhas de Gloria leram as cartas que escreveram após perderem a sua mãe, para que o público pudesse conhecê-la além da jornalista corajosa e aventureira.

Leia abaixo a carta de sua filha mais velha, Maria:

“A minha mãe sempre foi uma mulher maravilhosa, ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. As matérias e as aventuras que ela fez, com certeza, não são para qualquer um. Além de ter sido a melhor mãe do mundo, sempre nos ajudou e sempre fez de tudo para ver eu e minha irmã felizes. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela lutou muito. E podem ter certeza que eu vou ficar aqui lutando como ela lutou. Mamãe agora está nos vendo do céu, junto com a nossa avó e eu queria dizer que eu amo muito vocês duas e que vocês ensinaram muito a nós. Obrigada e amo vocês”.

Leia abaixo a carta de sua filha mais nova, Laura:

“Querida mãe, eu te amo muito. Eu quero ficar muito perto de você. Você não está perto de mim, mas pode contar com a gente. Beijos, te amo. Com amor, Laura”, dizia a carta.

E em um final emocionante, Maria diz a Laura que Gloria Maria ainda está aqui com elas e abraça sua irmã.