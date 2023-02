‘Encontro’: Padre Patrick diz que se fosse para o BBB, seria demitido da igreja

A manhã desta segunda-feira (06/02) foi com muitas risadas e confissões com a participação do padre Patrick Fernandes, que se tornou famoso durante a pandemia, por conta das suas lives e caixinhas de perguntas do Instagram.

Quando a Tati Machado começou a comentar sobre o BBB e perguntou ao padre se ele teria dado o abraço em Gustavo, ele foi rápido: “Teria abraçado sim, mas ganharia a próxima liderança e mandaria ele para o paredão”.

E não parou por aí! Provando que padres não são todos bonzinhos, ele confessou que não seria uma boa pedida ir ao Big Brother Brasil, caso fosse convidado: Eu seria demitido da igreja, eu prefiro ser padre mesmo”.

Ele continuou: “Eu não dou conta de lidar com essas coisas de dividir ovo e acho que seria uma planta lá dentro. Primeiro, porque eu não bebo, então eu poderia ficar deslocado nas festas. E eu nao iria dançar Anitta, né”, confessou - se você mentalizou uma cena de um padre dançando Anitta, volte duas casas: é pecado.

Padre pode ser vaidoso?

O padre Patrick definitivamente foi o foco do programa de hoje, outra fala hilária de Patrick, foi quando perguntado sobre ir à academia. “Não me dá muito prazer, vou porque tem que ir. Para a saúde a gente toma remédio, eu vou na academia para ficar bonito mesmo”, contou o padre.

O padre falando q ele vai pra academia pra ficar bonito mesmo q pra saúde ele toma remédio....rs #Encontro — JLEC (@XXJLeoXX) February 6, 2023

O padre prova que não tem essa de não ser vaidoso, só porque é da igreja, confessando que já colocou botox: ”eu to até precisando renovar o botox”.

Durante o programa, o padre contou que começou com os posts e lives em seu Instagram, após passar por um processo de depressão. “Quando a terapia e o remédio começaram a fazer efeito, eu senti a necessidade de ser útil. Tive a vontade de recuperar minha vida e celebrar com pessoas”.

Padre Patrick … o melhor de todos! #encontro — Pão com manteiga. (@livialimasanto3) February 6, 2023

“A fé não precisa ser um fardo. Jesus era uma pessoa leve. Vivemos em um mundo tão doloroso, por isso precisamos dessa leveza e do humor”, continuou.

E se você tem dúvidas se é pecado revidar, caso tenha sido traído, a resposta pode ser decepcionante: o padre diz que é pecado sim. “A gente não pode pagar o mau, com o mau. Isso é preencher vazio com vazio”.