Dark luxo: Gkay surge com bota ‘inusitada’ de R$ 10 mil e seguidores associam humorista

Gkay surgiu em seu perfil das redes sociais com mais uma de suas aquisições inusitadas. A influencer de 30 anos compartilhou em seu Instagram, na última sexta-feira (3), fotos em que utiliza um par de botas pretas da marca LOEWE. Após os registros, diversos seguidores da famosa fizeram associações em relação ao visual da influenciadora digital.

Conforme Fernanda Paes Leme, a peça utilizada por ela lembrava até mesmo uma bolsa, porém nos pés.

A plataforma utilizada pela famosa pode ser encontrada no portal oficial de varejo da marca. O valor chega a US$ 1.950, cerca de R$ 10 na cotação atual.

Comparações com Kylie Jenner

Após compartilhar as fotos com sua bota diferenciada, outro detalha ainda mais marcante chamou a atenção dos seguidores de Gkay: sua semelhança com a socialite Kylie Jenner.

Diversos seguidores da humorista não deixaram de pontuar sua semelhança com a socialite e realizaram associações em peso nos comentários da postagem. Estes foram alguns registros:

“Pensei que fosse a Kylie.”

“Está a cara da Kylie!”

“Olhei rápido e jurei que era a Kylie.”

“GRAVE: Kylie foi vista tirando fotos na casa da Gkay”, brincou um deles.

“Só eu que achei a 1 e a 2 foto a cara da Kylie Jenner?”

“Gente, mas a segunda foto é a Kylie sim! Ninguém tira da minha cabeça que não.”

Após as polêmicas no final do ano passado em relação à humorista, Gkay se afastou por algum tempo das redes e retornou com um semblante mudado. A influencer retirou o preenchimento labial e fácil, retornando ao rosto antes dos procedimentos.

