BBB 23: Reações de Cara de Sapato após Amanda escapar do paredão agitam a web; veja

Reações de Cara de Sapato após Amanda se livrar do paredão no BBB tomam conta da web (Reprodução/Twitter)

Mais um paredão foi formado no BBB 23 e rendeu muita agitação nas redes sociais. Na noite de domingo (5), a berlinda ficou definida entre Cezar Black, Gabriel Santana e Tina. Amanda foi indicada pelo contragolpe do emparedado pelo Big Fone, mas conseguiu vencer a prova bate-volta e se livrou. Cara de Sapato comemorou muito a vitória da sister e suas reações tomaram conta da web (veja mais abaixo), deixando o nome dele entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Reação do Sapato com a Amandinha se livrando do paredão #BBB23 pic.twitter.com/jfDEEIUAQk — ju 🪢 (@jubzgalli) February 6, 2023

O paredão foi formado da seguinte forma: o líder Gustavo indicou Tina. Já Cezar foi o mais votado pela casa. Gabriel Santana foi o indicado por Tina, que atendeu o Big Fone. Assim, ele teve direito a um contragolpe e indicou Amanda, que conseguiu escapar na prova bate-volta.

Enquanto a médica participava da competição ao lado de Cezar e Gabriel Santana, Cara de Sapato não escondeu o nervosismo e suas reações chamaram a atenção do público. Logo depois que a sister conseguiu vencer e respirar aliviada por não estar no paredão, o lutador explodiu de alegria e comemorou muito.

Nas redes sociais, os internautas falaram muito sobre o assunto, dizendo, inclusive, que Cara de Sapato nunca comemorou tanto assim nem quando ganhou lutas no UFC. Assim, segue a torcida para que o lutador e a médica engatem um romance no reality show.

Veja abaixo a repercussão sobre a alegria de Cara de Sapato com a vitória de Amanda:

essa foto me pegou muito! dá pra sentir o quanto o sapato ficou aliviado e o quanto um é o porto seguro do outro 🤍 pic.twitter.com/gisff78GR4 — lore (@lorenagolucci) February 6, 2023

O Sapato não comemorou assim nem quando ganhou o TUF no UFC



Juroh pic.twitter.com/KPoJqw6BRG — Haroldinha Barbie Kill (@HaroldoNaLata) February 6, 2023

Amandinha escapou do paredão e o Sapato escapou de 3 dias de crise de ansiedade #BBB23 pic.twitter.com/br8wEjdGdx — Evandro Pedro (@Evandro__pedro) February 6, 2023

O Sapato fazendo massagem nela como se fosse round de luta pic.twitter.com/nVxaH5KBkJ — natalia 🦥 (@_natolea) February 6, 2023

o sapato comemorando a amanda fora do paredão é a coisa mais linda que vc vai ver hoje #BBB23 pic.twitter.com/HXjXfD31zC — matheus (@paranoidhana) February 6, 2023

o sapato preparando a amandinha pra prova final do bate volta como se ela fosse pra uma luta kkkkkkkkk #bbb23 pic.twitter.com/ii5jMWU3j6 — ؘcomentarista do bbb (@anygsvoices) February 6, 2023

O sapato quando viu que amanda ganhou 🫶🏻 #bbb23 pic.twitter.com/lu7iXr0w9z — Trouxinha (@euovitinn) February 6, 2023

o sapato e a amanda felizes ❤️‍🩹 pic.twitter.com/pejUQQAUpt — LARA (@itxslarinha) February 6, 2023

o sapato falando “aí que alívio” 🥹 pic.twitter.com/J5fWOl7Gnq — letx 🪢 (@jadx_e) February 6, 2023

Como não criar expectativa com docshoes?



Amandinha, o que tu fez com esse homem mulher? pic.twitter.com/ZtEwv2Qrry — Lorena Medeiros (@loremedeiros) February 6, 2023

