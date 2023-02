BBB 23: Larissa faz confissão sobre Paula após formação de paredão

A madrugada desta segunda-feira (6) no “BBB 23″ foi de revelações. Para Fred, Larissa confessou que o jogo de Paula não lhe agrada.

“Fala demais, aqui e ali. Não gosto, acho uma forçação. Tudo é um choro, tudo muito demais, à flor da pele, tudo ela chora”, disse a sister.

Em conversa com Bruna, aliás, Paula criticou Fred. “O Fred é um manipulador. Ele já sabe porque já falei isso para ele. Ele é.”

Outro papo que chamou a atenção foi entre Domitila e Cezar Black. Ela lembrou do recente desentendimento entre os dois, desejou boa sorte ao brother no paredão e fez um juramento:“Você vai voltar e eu vou ser menos debochada com você, prometo”.

Paredão

O novo paredão do “BBB 23″, formado na noite de domingo (5), conta com Tina, Gabriel e Cezar Black.

Tina foi indicada pelo líder, Gustavo caubói, que optou por tentar tirar uma oponente mais forte do grupo rival. Domitila e Gabriel já estavam no paredão. Foram indicados por Tina, que atendeu ao Big Fone e recebeu ordens para colocar dois brothers na berlinda.

Entretanto, Paula tinha o pode contragolpe e poderia salvar um dos indicados por Tina. Ela salvou Domitila, deixando Gabriel na berlinda.

No confessionário, a maioria dos votos da casa foi para Cezar Black, uma estratégia do grupo do quarto Fundo do Mar.

Amanda, por sua vez, foi indicada pelo contragolpe de Gabriel.

Na prova bate e volta, Gabriel, Amanda e Cezar disputaram o Jogo da Memória, e Amanda levou a melhor, se livrando da votação para deixar a casa do BBB na próxima terça-feira.

