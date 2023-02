BBB 23: Amanda se livre na bate e volta e paredão é formado com Tina, Gabriel e Cezar

Mais um paredão formado no Big Brother Brasil 23 na noite deste domingo e desta vez se enfrentarão na próxima terça-feira pela permanência na casa Tina, Gabriel e Cezar Black.

A formação deste paredão, como tem se tornado comum nas últimas edições do BBB, foi bastante complicada.

Tina foi indicada pelo líder, Gustavo caubói, que optou por tentar tirar uma oponente mais forte do grupo rival. Domitila e Gabriel já estavam no paredão. Foram indicados por Tina, que atendeu ao Big Fone e recebeu ordens para colocar dois brothers na berlinda.

Entretanto, Paula tinha o pode contragolpe e poderia salvar um dos indicados por Tina, e ela salvou Domitila, deixando Gabriel na berlinda.

No confessionário, a maioria dos votos da casa foi para Cezar Black, uma estratégia do grupo do quarto Fundo do Mar.

Amanda, por sua vez, foi indicada pelo contragolpe de Gabriel.

PROVA BATE E VOLTA

Na prova bate e volta, Gabriel, Amanda e Cezar disputaram o Jogo da Memória, e Amanda levou a melhor, se livrando da votação para deixar a casa do BBB na próxima terça-feira.

Com isso, a disputa na próxima terça será entre Cezar, Gabriel e Tina.