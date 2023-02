“Terra Vermelha” não será uma cópia de “Pantanal”: Autor dá ordem severa ao elenco

Se tudo seguir o cronograma, em maio, Walcyr Carrasco volta ao horário nobre da TV Globo com a estreia de , novela que substituirá “Travessia”. Mas, o autor deixou claro que a trama não é uma cópia do remake de “Pantanal”.

Logo no começo das gravações do folhetim rural, o novelista disse para o elenco formado pelo diretor Luiz Henrique Rios, que não é para usar aquele sotaque “velho”. Segundo ele, atualmente “não se fala mais aquele caipira tradicional” na região do Mato Grosso do Sul, onde a trama é ambientada.

De acordo com informações da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, Walcyr Carrasco disse que a forte incidência do sotaque gaúcho entre os produtores rurais e lembra de “caipira leve e até nortista entre os trabalhadores”.

Além disso, na sinopse de “Terra Vermelha”, Walcyr destaca ao elenco que a região agrega gente de várias partes do país. A nova trama da Globo vai abordar fortemente o agronegócio.

Walcyr Carrasco volta ao horário nobre da Globo com a novela "Terra Vermelha" (Reprodução/Globo)

Neste contexto, a atriz Bárbara Reis vive Aline, uma mulher disposta a investir em suas terras após a morte do marido numa tentativa de grilagem. Com o passar dos anos, a fazenda vira uma grande empresa na região e se torna importante para Antônio La Selva (Tony Ramos), que é dono de terras férteis, mas vai tentar tomar a propriedade da mulher.

Ela também vira alvo de dois personagens: Caio (Cauã Reymond), que será o vilão de “Terra Vermelha”, e de Daniel (Johnny Massaro).

Além dos veteranos, a novela contará com Diego Martins, que estreia na Globo, depois de aparecer no “X Factor Brasil” (Band), em 2016, “Canta Comigo” (Record TV), e vencer o “Queen Stars Brasil”, da HBO Max, em 2022.

Globo prepara remake de “Renascer” depois do sucesso de “Pantanal” (Foto: Divulgação/Globo)

Ainda não há detalhes sobre o personagem do famoso, que também se destaca nas redes sociais. Além desses, o elenco de “Terra Vermelha” é formado por Susana Vieira, Glória Pires, Debora Falabella e Tatá Werneck, entre outros.

Vale destacar que a Globo ainda não bateu o martelo sobre o título oficial, então, “Terra Vermelha”, que tem estreia prevista para maio deste ano, é visto como provisório. A trama vai seguir no ar até janeiro do ano que vem, entregando o horário para o remake de “Renascer”.

