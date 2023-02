Kate Middleton compartilhou foto rara e prova que as habilidades fotográficas está no DNA

Na manhã de sábado, 4 de fevereiro, a princesa de Gales carregou uma foto rara no Instagram, que a mostra quando ela era apenas um bebê. Na foto, uma Catherine em tamanho infantil estende a mão para o pai e sorri e, como se vê, esse momento foi capturado por ninguém menos que a mãe da princesa, Carol.

Junto com esta foto vintage, a princesa Kate iniciou, em sua legenda: “Os rostos são o melhor brinquedo de um bebê”.

O motivo desse upload raro é a nova campanha que a princesa de Gales lançou na semana passada, Shaping Us, que ela descreveu no restante de sua legenda: “Na terça-feira, lançamos #ShapingUs para aumentar a conscientização sobre o papel vital que nossos primeiros anos desempenham na formação do resto de nossas vidas. Neste fim de semana, adoraríamos que todos vocês passassem um tempo com seus amigos, familiares, colegas e comunidades conversando sobre sua infância e como eles moldaram suas vidas”.

Kate encerrou a legenda pedindo a outras pessoas que participassem da descoberta de fotos da infância. “Espero que você também considere se juntar a mim para compartilhar uma foto sua antes do seu quinto aniversário para ajudar nessas conversas e compartilhar alguns sorrisos e memórias também”, disse ela. Em seguida, ela acrescentou: “[Foto] com o pai, de sua mãe”, e assinou a legenda “C”.

Os seguidores da realeza adoraram essa rara foto da infância e muitos notaram a semelhança entre Kate Middleton e seu filho mais novo - o príncipe Louis, 4. Uma pessoa escreveu: “Achei que fosse o príncipe Louis”. Outro escreveu: “Louis é seu GÊMEO [emoji com olhos de coração]”.

Enquanto Carol costumava tirar fotos, agora sabemos que ela passou esse amor pela fotografia para sua filha mais velha, já que a princesa Kate costuma tirar fotos de membros de sua família, como os retratos que ela tirou do príncipe Louis na praia em seu aniversário de 4 anos em abril de 2022.