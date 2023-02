Vai ficar em casa? 7 séries e filmes para assistir neste fim de semana

Com tantos serviços de streaming à nossa disposição hoje em dia, pode parecer quase impossível escolher algo para assistir. Às vezes, nos encontramos rolando e rolando por tanto tempo que acabamos desligando a TV e indo para a cama.

Mesmo quando sites como a Netflix nos oferecem seus títulos mais assistidos, ainda é difícil escolher entre tantas séries e filmes em alta (sem mencionar o fato de que só porque é tendência, nem sempre significa que é bom). Felizmente, decidimos tornar esse processo um pouco mais fácil reunindo algumas das melhores estreias das plataformas nesta semana.

5 dicas entre séries e filmes para assistir neste fim de semana

Caro Edward (Apple TV+)

A mais recente série original da Apple TV+, Dear Edward, vem do roteirista principal e produtor executivo de Friday Night Lights, e segue um menino chamado Edward (Colin O’Brien), que é o único sobrevivente de um acidente de avião que acaba matando seus pais. Então, quando ele é levado por sua tia, Lacey (interpretada pela estrela de Orange Is the New Black, Taylor Schilling), os dois devem tentar descobrir sua nova vida juntos, enquanto cada um lida com sua grande perda.

Pamela, Uma História de Amor (Netflix)

Recém-saída do lançamento de seu novo livro de memórias, Love, Pamela, Pamela Anderson acaba de lançar um novo documentário íntimo na Netflix, intitulado Pamela, A Love Story. Este retrato que combina vídeos pessoais e trechos da própria estrela pretende contar a história de Anderson como nunca antes.

The Last of Us (HBO Max)

Um dos videogames mais aclamados de todos os tempos acabou de ser adaptado para uma nova série dramática na HBO Max, e parece que a transição correu bem, já que a série tem uma pontuação quase perfeita de 97% no Rotten Tomatoes e já foi renovada para a 2ª temporada depois de exibir apenas três episódios. A série se passa 20 anos após uma pandemia global, onde acompanhamos um contrabandista (Pedro Pascal) acusado de conduzir uma adolescente (Bella Ramsey) por um desolado Estados Unidos.

Casamento Armado (Amazon Prime Video)

O diretor de Pitch Perfect une as estrelas da rom-com Jennifer Lopez e Josh Duhamel para o Shotgun Wedding repleto de ação, que acabou de sair na semana passada no Prime Video. Apresentando um cenário deslumbrante, pontuações espirituosas e estrelas da lista A em abundância (incluindo uma típica Jennifer Coolidge que rouba a cena), este é um filme noturno que não pode ser perdido.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Disney+)

A sequência de grande sucesso de Pantera Negra está finalmente sendo transmitida no Disney+, então, se você não teve a chance de assistir nos cinemas, agora é a sua vez. E você não vai querer perder a atuação de Angela Bassett como a poderosa Rainha Ramonda, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, tornando-a a primeira estrela a receber uma indicação ao Oscar por um papel de atriz em um filme da Marvel.

Terapia Sem Filtros (Apple TV+)

Esta nova série de TV criada por Bill Lawrence (Scrubs), Jason Segel (que também estrela) e Brett Goldstein (também conhecido como Roy Kent de Ted Lasso), segue um terapeuta chamado Jimmy (Segel), que luta contra sua dor após a morte de seu pai. esposa, então ele começa a se tornar excessivamente franco com todos os seus pacientes. Shrinking também é estrelado por Harrison Ford, Jessica Williams, Michael Urie, Christa Miller e muito mais.

Certas Pessoas (Netflix)

Certas Pessoas segue um casal inter-racial cujo relacionamento rapidamente se torna sério, mas eles encontram obstáculos quando suas famílias se encontram pela primeira vez. Em sua crítica de 4,5 estrelas, a editora sênior do PureWow, Greta Heggeness, escreveu: “You People apresenta uma mistura ideal de humor e entretenimento, mesmo que aborde um tema pesado... [e] o elenco de estrelas também faz de You People um grande valor o relógio”. Nós mencionamos que apresenta nomes como Eddie Murphy, Jonah Hill, Julia Louis-Dreyfus e muito mais?