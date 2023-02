‘The Umbrella Academy’: 4ª e última temporada começa a ser filmada e terá episódios reduzidos

Com a quarta e última temporada de ‘The Umbrella Academy’ a ser lançada pela Netflix, a próxima sequência terá a oportunidade de corrigir os erros cometidos na terceira fase. Embora seja uma das séries queridinhas de super-heróis presente no catálogo da plataforma de streaming, a terceira temporada sofreu diversas críticas por parte da audiência.

Contudo, ainda há esperanças para um belo contorno do que seria a proposta inicial da série, caminhando para um desfecho a ser lançado em breve.

Por meio de suas redes sociais, o Showrunner de ‘The Umbrella Academy’, Steve Blackman, revelou nesta quinta-feira (3) que as filmagens da quarta e última fase da série já se iniciaram.

“Lá vamos nós! Uma última vez...”, legendou Blackman.

Desde que os superpoderosos integraram à família Hargreeves, raramente tiveram momentos sem preocupações. Além dos traumas individuais, os super-heróis já se saturaram de ter que tentar impedir que o fim do mundo aconteça. Será que a quarta temporada trará um desfecho digno aos personagens?

Avaliação da audiência e episódios reduzidos

‘The Umbrella Academy’ contará com episódios reduzidos em sua quarta temporada. De acordo com o showrunner Steve Blackman, em resposta a um fã nas redes sociais, a última sequência contará com apenas seis episódios, sendo quatro a menos em relação às anteriores. Ainda assim, ele afirmou que o público vai adorar.

Leia mais:

Até o momento, ‘The Umbrella Academy’ tem três temporadas no total, havendo 10 episódios em cada uma delas, com cerca de uma hora de duração por capítulo.

Embora a primeira e segunda temporada tenham contado com avaliações positivas da audiência de 85% e 88%, respectivamente, a terceira decaiu para 55% de aprovação.

Mesmo não tendo agradado tanto à audiência, a série ainda ocupa um lugar especial no peito dos fãs. A expectativa é de que a quarta temporada corrija os pontos de desinteresse do público e traga um desfecho digno à grandiosidade da trama.