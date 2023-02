Com o retorno de Kirby Reed na franquia de ‘Pânico’, personagem resgatada do quarto volume e vivida por Hayden Panettiere, as conexões da próxima sequência em relação aos filmes anteriores serão ainda mais presentes.

Ao Deadline Magazine, Matt Bettinelli-Olpin, o diretor de ‘Pânico 6′, falou sobre a importância de Kirby na trama e que seu retorno não está baseado em um ‘fan service’.

Seria Kirby um Ghostface? Diretor de ‘Pânico 6’ afirma que personagem ‘tem a ver’ com o filme (Reprodução/Paramount Pictures)

“Não é fan service. Originalmente, havia a ideia de Kirby aparecer em uma participação especial em Pânico (2022). Isso teria sido fan service, o que não queríamos porque teríamos feito uma injustiça à personagem. Portanto, salvamos seu retorno para Pânico 6, em que ela é uma personagem igual a todos os outros. Ela tem algo a ver com o filme. Para nós, isso significa criar uma conexão completamente nova com os filmes anteriores. Pânico 5 foi fortemente conectado ao primeiro filme Pânico, enquanto no sexto filme queremos fazer uma conexão com todos os anteriores, incluindo Pânico 4″, revelou o diretor.

Seria Kirby Reed um Ghostface em potencial?

Após algumas reflexões de fãs em relação ao rumo de ‘Pânico 6′, surgiram diversas teorias de que Kirby poderia ser um dos assassinos mascarados, devido à sua ligação com Jill em ‘Pânico 4′, a prima invejosa de Sidney Prescott que se revelou como a assassina no final.

Com uma suposta sinopse divulgada, as teorias foram ainda mais fortalecidas, com o pretexto de que parte do elenco antigo em retorno poderá construir motivações plausíveis para ser o assassino. Embora as reflexões sobre o andamento da franquia possam fazer sentido, a produção sempre prega peças na audiência e pode revelar um resultado totalmente diferente do esperado.

Ao Entertainment Weekly, Hayden Panettiere falou sobre o retorno de sua personagem:

“A Kirby percorreu um longo caminho. O que aconteceu com ela obviamente impactou sua vida e a levou na direção certa, mas ela ainda é a mesma e velha Kirby em meio a tudo isso. Ela é apenas um pouco mais velha, um pouco mais sábia, mas tão impulsiva e sarcástica quanto antes”, disse.

‘Pânico 6′ estreia no Brasil dia 9 de março de 2023.