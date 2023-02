Claudia Raia posa nua em 8º mês de gestação e surpreende: ‘Mais corajosa que temos’

Prestes a dar à luz, Claudia Raia posou nua mais uma vez em suas redes, em um ensaio fotográfico com o fundo completamente escuro. A atriz, de 56 anos de idade, está à espera de Luca em seu oitavo mês de gestação. A criança é fruto do relacionamento da artista com o marido Jarbas Homem de Mello, sendo o primeiro filho do casal. De seu casamento com o ex-marido, Edson Celulari, 64, Claudia é mãe de Enzo Celulari, 25, e Sophia Raia, 20.

“Não há nada superior ao amor”, legendou Claudia em sua postagem no Instagram. A publicação da famosa rendeu diversos elogios e surpreendeu seus seguidores.

“Como é linda minha mulher”, comentou o marido da artista na postagem. “Ai meu Deus, não aguento essa lindeza”, escreveu a colega de trabalho de Claudia, Giovanna Antonelli.

Enzo Celulari, Sabrina Sato, Fernanda Gentil e outros famosos também depositaram suas mensagens de carinho nos comentários.

“É sobre aceitar que você é a mulher mais corajosa que temos! Linda, maravilhosa, rainha”, escreveu uma seguidora.

No mês passado, Claudia Raia também compartilhou outra foto em que aparece nua, revelando a barriga. Em seu sétimo mês de gestação, a atriz surgiu deitada em um sofá e arrancou elogios de colegas de trabalho e internautas.

“Olhando para o futuro, desnuda de tudo!”, foi a legenda utilizada por Claudia. O registro foi realizado pelo amigo de anos, Alê de Souza. Na seção de comentários, o marido da atriz escreveu “Muita gata minha mulher” na publicação. Luca é o primeiro filho do casal, que está juntos desde 2018.

Os apresentadores Marcos Mion e Eliana, os atores Mariana Ximenes e Carmo Dalla Vecchia, bem como Enzo Celulari e Thalita Rebouças deixaram comentários carinhosos na postagem de Claudia, além de outros artistas e conhecidos.

“Ela é o centro do universo mesmo, uma gestação natural na idade dela e saudável, merece todos os aplausos. Uma mulher linda que sempre cuidou da saúde foi contemplada. Não absorva essas péssimas energias de alguns... Você é toda linda”, escreveu uma seguidora da atriz na rede social.