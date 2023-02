BBB 23: Festival de shows agita a noite dos participantes

Os participantes do Big Brother Brasil tiveram uma noite de sexta-feira agitada. A festa, inspirada em um festiva musical, avançou madrugada a dentro e garantiu momentos de diversão, romance e até mesmo discussão entre os brothers.

Com três shows musicais, o clima de festival tomou conta da casa mais vigiada do Brasil. Logo no início os participantes foram recebidos com o show do grupo de pagode Menos É Mais, que contemplou os participantes com uma sequência dos principais hits do grupo.

Depois foi a vez do sertanejo e da sofrência com Simone Mendes, que apresentou algumas músicas inéditas, e Felipe Araújo que fez todos cantarem aos sons de seus principais sucessos.

Clima tenso

Apesar da energia dos participantes estar animada, momentos de tensão e discussões marcaram a festa ao longo da noite. Ainda no começo da festa, Key Alves afirmou ter se sentido incomodada com a atitude da médica Amanda, que a procurou para conversar.

“Ela veio, falou comigo, puxou meu saco, saiu e foi direto no caubói. Ela nem disfarçou”, afirmou Key em conversa com Fred Nicácio.

Por sua vez, Amanda procurou Gabriel Santana para desabafar e afirmou estar se sentindo incomodada com a indiferença dos demais participantes e com a divisão dos grupos na casa, sentimento que foi compartilhado pelo brother. “Sinto que as pessoas têm tanto para falar que elas não querem parar para ouvir”.

Você foi escolhida entre 220 milhões de pessoas pra estar aqui." (Mosca)

"Ai, que saco, eu gosto de você." (Amanda) #BBB23 #festabbb23 pic.twitter.com/gqIhioKprT — alemagnos˙⁠❥⁠˙ (@lelemagnoss) February 4, 2023

Leia também: BBB 23: Depois da noite embaixo do edredom, Gustavo e Key vão para a oração

Mas se engana quem pensa que as discussões foram somente sobre o jogo, algumas tensões também atingiram possíveis casais. Conversando com Marvvila, Sarah Aline disse acreditar que Ricardo a está “fazendo de otária”.

A discussão se estendeu para a pista de dança onde o brother foi direto e questionou a sister: “Estou te usando, então?”.

Novo casal?

Depois da tensão tomar conta da festa, foi a vez do romance. Após dançarem boa parte da festa juntos, Bruna e Cristian despertaram a curiosidade dos participantes com a possível formação de um novo casal. Mas as chances de isso acontecer foram rapidamente descartadas pela atriz que afirmou não ter qualquer tipo de sentimento ou atração pelo participante.

Quem acabou surpreendendo foi Gabriel Santana e Sarah Aline, que deram um beijão na pista de dança enquanto curtiam as músicas já no fim da festa. A troca de carinhos entre os dois deu o que falar e se estendeu para fora da festa, indo parar embaixo dos edredons da casa.