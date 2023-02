BBB 23: Cristian é o mais rápido e conquista o Anjo na prova deste sábado

O Big Brother Brasil tem um novo Anjo! Após a Prova do Anjo Seara, realizada na tarde deste sábado, 04 de fevereiro, Cristian conseguiu o benefício e poderá livrar alguém de ir ao Paredão com o poder da imunidade.

Na prova, composta por um labirinto de agilidade, os seis participantes precisariam encontrar os seis sabores de Lasanha espalhados pelo local. Para iniciar o circuito eles deveriam pressionar um botão na entrada do labirinto, dando início a contagem do tempo.

A partir daí, os participantes precisavam percorrer os corredores em busca dos sabores de lasanha e dos totens que continham benefícios de diminuição do tempo final. O labirinto terminava em duas salas, uma na qual eles deveriam deixar as caixas com os sabores do produto, e outra em que deveriam montar um quebra-cabeças do novo sabor.

Antes de iniciar a prova, um sorteio determinou quais dos confinados participariam da competição. A dinâmica era simples: quem tirasse a imagem de uma lasanha, participaria da prova.

Desta forma, Larissa, MC Guimê, Fred, Fred Nicácio, Cristian e Bruna Griphao conquistaram a chance de disputar o colar do Anjo.

Vitória tranquila

A primeira a entrar no labirinto para realizar a prova foi Larissa, que conseguiu completar o percurso com direito a conquista dos três bônus disponíveis, finalizando o percurso em 151.744 segundos!

Em seguida, foi a vez de Cristian que percorreu o labirinto em 106.516 segundos e também conquistou os três bônus disponíveis. O brother foi seguido por Fred, que finalizou a prova com as três pontuações bonificadas e 137.468 segundos.

Leia também: BBB 23: Festival de shows agita a noite dos participantes

Bruna Griphao não teve chances e fechou o percurso com 201.722 segundos, enquanto MC Guimê terminou com 176.708 segundos. Fechando a prova, Fred Nicácio cravou a marca de 172.034 segundos, confirmando a vitória de Cristian.

Com os benefícios do Anjo, o brother também pode escolher três participantes para acompanhá-lo no Almoço do Anjo e optou por Marvvila, Cezar e Sarah Aline. Já para o castigo do monstro, Cristian indicou MC Guimê e Amanda, que perderam 300 estalecas cada.