Vídeo: Vivi Araújo mostra que nem sandália arrebentada tira o samba do pé

A atriz e rainha de bateria Viviane Araújo brilhou na noite desta quinta-feira durante ensaio da bateria na quadra da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro.

No vídeo publicado em seu instagram a atriz mostrou sua animação e empolgação, mesmo com os revezes que uma sambista passa, como uma sandália arrebentada no meio do ensaio.

De top e shortinho vermelho, Viviane não perdeu a majestade e resolveu continuar o ensaio sambando descalça. Apesar de ter dado à luz a menos de 6 meses, a atriz mostrou boa forma e fôlego para acompanhar no pé o samba enredo deste ano.

Esse foi o último treino da escola antes do ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, que será realizado no próximo domingo. No enredo deste ano, a escola vai falar sobre a valorização da liberdade de expressão. O tema da escola é “Delírios de um paraíso perdido.

“BASTA!!!!! De violência e opressão! CHEGA!!!!! De intolerância… Nosso enredo pro Carnaval 2023, “Delírios de um paraíso vermelho” é um paraíso q nós queremos, livre de todos os preconceitos e julgamentos! Isso é Salgueiro!!!! E q ensaio fizemos ontem!!! Parabéns a todos!, disse a rainha de bateria em suas redes sociais.

Também brilharam no ensaio a atriz Dandara Mariana, que está em Travessia, e a cantora Rebecca, que é musa do salgueiro.

CABOCLA JUREMA

No ano passado, a atriz desfilou grávida usando a fantasia da Cabocla Jurema, entidade ligada à Umbanda, e mesmo com o barriga já marcando presença na avenida Viviane atravessou a Marquês de Sapucaí com graça e alegria. Na ocasião, ela agradeceu a oportunidade e disse que estava muito feliz por ter tido a oportunidade de curtir mais um carnaval no Rio. “Só agradeço a Deus por me permitir viver esse sonho!”.