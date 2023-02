‘The Last of Us’: saiba o que aconteceu com Pedro Pascal após tomar remédio para dormir

Pedro Pascal tem uma ótima história de como foi escalado como Joel na nova série de sucesso da HBO, The Last of Us.

No The Tonight Show desta semana, em conversa com Jimmy Fallon, Pascal explicou que ouviu a notícia de seu elenco depois de tomar um Ambien e (acredite se quiser) esqueceu que conseguiu o emprego na manhã seguinte. Confira o vídeo abaixo:

O ator disse a Fallon que estava em Londres conversando tarde da noite com Craig Mazin, produtor executivo de The Last of Us que estava em Los Angeles na época. “Eles disseram: ‘Você pode ficar acordado um pouco mais tarde...’ — a essa altura, estava ficando meio tarde em Londres — ‘... para falar com Neil Druckmann, o criador do videogame?’”, Pascal lembrou.

O ator disse que essas discussões se estenderam até tarde da noite, por isso ele tomou um Ambien para dormir.

“Eles aumentaram minha adrenalina e minhas esperanças com a ligação, então tomei um Ambien para conseguir dormir. Acontece que recebi uma ligação e me disseram que consegui o emprego depois que tomei o Ambien. E então fiquei empolgado, acho, mas não me lembro”, contou o ator.

Pascal continuou, dizendo que acordou sem se lembrar da ligação em que ele havia sido escalado para a série: “Acordei de manhã e a primeira coisa que me ocorreu foi: ‘Ah cara, eu quero muito esse emprego... vou esperar o dia inteiro no telefone. Isso não acontecia há um tempo. Vou pensar nisso o dia todo’”.

Foi quando ele olhou para o seu celular e viu a mensagem de parabéns. “Eu estava tipo, ‘Ah, sim! Consegui o emprego!’”, exclamou o ator. Imagina só ser contratado e esquecer? Só podia acontecer com Pascal.

The Last of Us é a odisséia apocalíptica de Joel (Pascal) e Ellie (Bella Ramsey). Joel é um sobrevivente endurecido que vive em uma zona de quarentena de Boston, ainda de luto com a morte de sua filha 20 anos depois que uma praga fúngica dizimou a população humana. Ellie é uma espertinha de 13 anos com uma misteriosa imunidade ao vírus.

Joel é encarregado de contrabandear Ellie para fora do QZ pelo grupo rebelde Vagalumes, mas este trabalho aparentemente simples envia o par relutante em uma jornada pelo que resta da América enquanto eles evitam os monstruosos infectados, bem como ameaças humanas.

Novos episódios de The Last of Us vão ao ar nas noites de domingo na HBO e no HBO Max.