Saiba quais as pistas que Piqué deixou para o detetive de Shakira pegá-lo “em flagrante”

A instabilidade emocional e a falta de interesse de Gerard Piqué nos assuntos que envolviam a sua até então, esposa, Shakira, fizeram com que ela sentisse que algo estava errado em seu relacionamento.

Quando a colombiana saía para seus compromissos musicais, o ex-jogador aproveitava para dar as suas ‘saidinhas’ e foi deixando um grande número de pistas sobre as dúvidas e desconfortos que a cantora sentia há algum tempo por parte do então companheiro.

Por isso, quando a cantora iria ficar mais de 17 dias fora de casa, contratou uma agência de detetives para analisar cada passo dado pelo atleta, principalmente à noite.

O resultado foi surpreendente e até imprevisível para muitos, já que o ex-jogador de futebol era muito metódico, pois nunca se deixava ver de mãos dadas ou na companhia de ninguém.

Detetive de Shakira descobriu o jeito de Piqué “trapacear”

Um dos principais aspectos que Piqué levou em conta para enganar Shakira foi não sair em seus carros luxuosos, já que pedia um táxi que o deixasse no bar La Traviesa, local onde costumava encontrar seus amigos, pois tinha uma sala especial e reservada para ele.

Segundo a nossa parceira Nueva Mujer, em uma noite, o ex de Shakira entrou por uma porta lateral que se situa em uma rua não movimentada. Quando já estava lá, ele pediu para que sua amante entrasse pela porta principal do bar, como forma de disfarce.

A agência de detetives revelou que o ex-jogador do Barcelona costumava ligar com antecedência para o bar avisando sobre sua visita, pedindo que deixassem como ‘reservado’ e para que colocassem cortinas vermelhas em sua sala.

Além de Piqué, a traição que sofreu pelos detetives

Todas essas informações foram reveladas pela agência de detetives que a colombiana contratou, quando notou que o relacionamento não ia bem e seu então companheiro não topou fazer uma terapia de casal.

Mas, para surpresa da cantora, Piqué não foi o único que a traiu. Assim que os detetives descobriram sobre a infidelidade, apesar do contrato de privacidade, não aguentaram a pressão e semanas depois, compartilharam todas as informações sobre a traição para a mídia, expondo completamente Shakira.