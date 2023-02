Príncipe Harry e Meghan Markle foram vistos no casamento de uma celebridade; saiba quem

Ellen DeGeneres e Portia de Rossi acabaram de renovar seus votos de casamento em uma surpresa que Portia fez à Ellen, e a apresentadora publicou um vídeo da cerimônia em sua conta no YouTube. Confira vídeo abaixo:

A ocasião foi celebrada por ninguém menos que Kris Jenner e, embora os convidados estivessem meio embaçados no vídeo, eles definitivamente estavam na cena. E parece que o príncipe Harry e Meghan Markle estavam entre os convidados (como o vídeo estava embaçado, não há confirmação, por enquanto). Mas, considerando que os Sussexes são vizinhos de Ellen e Portia em Montecito, faz muito sentido eles estarem entre os convidados.

A conta de fãs de Meghan e Harry @harry_meghan_updates no Instagram foi a primeira a notar a presença do casal no evento e postou um vídeo apontando onde eles estavam durante a renovação:

As pessoas também confirmaram que Harry e Meghan estavam, de fato, entre os convidados, junto com Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Carol Burnett, Courteney Cox, Katy Perry, Melissa Etheridge e Orlando Bloom.

Mas é claro que Kris Jenner foi quem roubou a cena no evento com seu discurso, dizendo: “Bem-vindos à festa de aniversário de Portia e à mais nova casa de um dos meus casais favoritos, duas das minhas [melhores amigas] e as recordistas de mais casas já compradas em uma cidade. Essas duas nasceram uma para a outra”

E continuou: “Corey e eu passamos muito tempo com elas como suas amigas, vizinhas, parceiras de dança, companheiras de coquetel e sessões de bate-papo tarde da noite. Essas duas são meta de casais e continuam a me surpreender com como elas são fofas juntos, uma combinação feita no céu. Duas ervilhas em uma vagem. Seu amor e compromisso uma com a outra é incrível e me deixa tão feliz que elas tenham uma a outra para amar, cuidar e envelhecer juntas”.

Leia também: